YouTube'un yalnızca Red üyelerine sunmuş olduğu resim içinde resim modu, tüm kullanıcılara sunulmak üzere test edilmeye başlandı. Yakında tüm YouTube kullanıcıları bir video izlerken farklı uygulamalarda da dolaşabilecekler.

YouTube Türkiye içinde bulunan içerikler her ne kadar eleştiriliyor olsa da YouTube, sunduğu içerikler ile internet kullanıcıların en çok sevdiği ve kullandığı platformlardan biri. Her gün yüz milyonlarca kişi, YouTube sayesinde milyarlarca dakikalık videolar izleyerek zamanlarını eğlenceli ya da bilgilendirici şekilde değerlendirebiliyorlar.

Yine de YouTube’un mobil uygulaması, akıllı telefon kullanıcılarının tüm taleplerini karşılamıyor. Reklamlardan kurtulmak ve videoları tam ekran uygulama yerine açılır pencerede oynatmak isteyen kullanıcıların standart YouTube’dan vazgeçerek YouTube Red’e ücretli bir şekilde abone olması gerekiyor.

Bazı Reddit üyelerinin fark ettiğine göre YouTube, videoları açılır pencerede izlememize ve bu sırada farklı uygulamalarda dolaşmamıza izin veren resim içinde resim (PiP) modunu standart YouTube uygulamasına getirmek için testler başlatmış durumda. Üstelik bu testler Birleşik Devletler’in dışında gerçekleşiyor.

Resim içinde resim modu ne işe yarar?

Resim içinde resim modu ile YouTube videolarını, YouTube uygulamasının dışında küçük bir pencerede oynatabilirsiniz. Böylece bir yandan YouTube videosunu izlerken bir yandan da WhatsApp’ta mesaj yazabilir ya da Instagram’da dolaşabilirsiniz. Samsung gibi bazı akıllı telefon üreticileri kendi yazılımları ile bu özelliği kullanıcılara sunuyorlar.

Fakat YouTube, platformun ücretsiz bir müzik servisi haline gelmesini de istemiyor. Bu nedenle resim içinde resim modu tüm YouTube kullanıcılara sunulsa da özellik tüm videolarda kullanılamayacak. Tahminlere göre içerik üreticiler, videoların PiP ile oynatılıp oynatılmayacağına kendileri karar verebilecekler.