Logolar markaların kişiliklerini yansıtırlar. Hatta bazı uzmanlara göre başarının kilit noktası, markayı doğru sembolize etmektir. Bunu başarmış olan onlarca marka ve nerede görsek tanıdığımız logoları var. Peki onlar ne anlama geliyorlar?

Bir şirket açtınız ve bir ürün ya da hizmet satacaksınız. Ancak bir isme ve ismi bulduktan sonra, verdiğiniz hizmeti en doğru ve akılda kalıcı bir şekilde anlatan logoya ihtiyacınız var. Bu işin uzmanları, iyi bir logonun kolay hatırlanabilir ve genel hatlarıyla herkesin çizebileceği hatlara sahip olması gerektiğini söylüyorlar.

Köklü tarihleri, başarıları ve unutulmaz ürünleriyle bazı firmalar, logolarını hafızalara kazıdılar. Artık kullandıkları objeler ya da ideolojiler bu logolar sayesinde onlarla bütünleşti. Bugün Apple kalkıp logosunu elma dışında bir şey yapsa, büyük bir itibar darbesi alır.

İşte logonun ne kadar önemli olduğunu ispatlayan ve gizli mesajlarıyla merak edilen markalar:

7. Apple:

Modern teknolojinin mimarı ve dünyanın en değerli - zengin firması. iPhone, iPod, iPad, Mac ve daha fazlasıyla yıllardır ortalığı kasıp kavuruyor. Kenarından düzgünce ısırılmış son derece basit ve sadeleştirilmiş bir logoya sahip.

Farklı renklere sahip ilk logosu 1977’de Rob Jeneth tarafından yaratıldı ve günümüze kadar büyük bir evrim geçirdi. Kendisi aslında sembol olarak bir kirazı kullanmak istiyordu fakat sonradan yaprak ekleyince modern tarihin en etkili logolarından birini çizmiş oldu. Köşesine atılan ısırık ise Adem ve Havva’nın ısırdıkları mitinden gelen “Yasak Elma”dan geliyor.

6. Volkswagen:

Otomotiv tarihinin en az değişim geçiren ve en etkili marka ifadelerinden birisidir. Alman firması en az logosu kadar akıllara kazınmış Beetle modeliyle de bilinir. V ve W harlerinin birleşiminden oluşan logonun anlamı aslında daha derin.

Almanca’da “Volks” kelimesi “insan”, “Wagen” ise “araba” demek. İki kelime birleşince ortaya çıkan anlam ise “İnsan için araba” demek.

5. Amazon:

Faaliyete çevrim içi kitap satış sitesi olarak başlayan ve zamanla dünyanın en büyük alışveriş sitesi haline gelen firma, artık bir teknoloji devi. Yapay zekadan akıllı ev gereçlerine kadar onlarca ürünü de var. Logosu ise üzerine tezler yazılacak kadar sağlam bir pazarlama ilkesini temsil ediyor.

A harfinden Z harfine doğru giden ok, hiç slogan kullanmadan etkili bir mesaj veriyor: A’dan Z’ye kadar her şeyi bulabilirsiniz:

4. Coca-Cola:

Günümüzde dünyanın en ücra köşesinde bile kola içiliyorsa, üzerinde kaligrafik bir el yazısı görmeniz muhtemel. Dünyanın en büyük içecek firması, teknoloji devleri sahneye çıkmadan önce aynı zamanda en değerlisiydi. Artık akılda kalma kiçin reklam yapmasına bile gerek kalmayan markının logosu, 1886’da kurucularından Frank Emma Robinson tarafından düşünüldü.

Cola kelimesindeki “o” ve “l” harfleri arasındaki bağlantı, Danimarka bayrağını andırıyor.

3. Starbucks:

Kahve üzerine mükemmel bir marka planlaması koyarsanız insanlara yalnızca kahve satmaz, itibar da satarsınız. Bugünlerde sadece bardağında bu logonun bulunması için kahve içen milyonlarca insan var.

Markanın yaratıcıları isim için Jules Verne’nin unutulmaz romanı Moby Dick’ten ilham aldılar. Fakat logodaki canlı herkesin düşündüğü gibi bir deniz kızı değil, çift kuyruklu mitolojik canlı olan “siren”.

2. Pepsi:

Coca-Cola’nın kendi sektöründeki rakipsiz liderliği çok uzun sürmedi. 1903 yılında Pepsi adında bir üretici daha ortaya çıktı. Şirketin logosu tıpkı Coca-Cola gibiydi ve Pepsi-Cola ifadelerini içeriyordu. 50’lere gelindiğinde bu imaj tamamen değişti ve bugünkü sade halini aldı.

Firmanın son logosunun altında bazı bilimsel gerçekler var. Logoyu tasarlayan Arnell Associates şirketinin logo için şirkete sunduğu 27 sayfalık sunumda logo, Da Vinci şifrelerinin bir parçası olarak gösteriliyordu. Zira logo; Feng Shui, Rönesans, Jeomanyetizma, İzafiyet Teorisi ve daha birçok konuya dayandırılarak tasarlanmıştı.

1. McDonalds:

McDonald’s logosundaki “M” harfi markanın baş harfini simgeliyor ve şimdiye kadar başka hangi anlama gediği resmi bir şekilde açıklanmadı. Şirket 1960’lı yıllarda logosunu değiştirmek isteyince, şirketin tasarım danışmanı ve psikolog Louis Cheskin, logonun müşterilerin gözünde “bir çift dolgun göğüs” algısı yarattığı gerekçesiyle tasarımı önermişti. Seks sattırır.