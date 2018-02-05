Toplam 5 araçtan oluşan elektrikli otonom araçlar, 190 kilometre uzunluğundaki seyahatlerini trafiğe uyum sağlayarak başarıyla gerçekleştirdiler.

Bu yıl düzenlenecek olan Pyeongchang olimpiyat oyunlarında rekor kırma peşinde olan sadece olimpiyat oyuncuları değil. Güney Kore'li araba üreticisi Hyundai haftasonu yaptığı duyuruda, otonom araç flosunun Seoul'den Pyeongchang'a 190 kilometrelik seyahat etabını başarıyla tamamladığını bildirdi. Firmanın söylediğine göre ilk kez 4. seviyede yakıt hücreli elektrikli araçlardan oluşan bir seyahat başarı ile tamamlandı.

Bununla birlikte seyahatin yeşile vurgu yapan yönünün haricinde Hyundai aynı zamnad araçların ulaştıkları hız oranlarıyla da gurur duyuyor. Seyahat boyunca her bir araç ortalama 100 km/sa hıza ulaştı. Bu rakamlar çok da etkileyici görünmese de, yapılan bir çok testte bu hız oranlarına kıyasla daha düşük hızlar söz konusu olmuştu. Sebebi de gayet basit: hiç birimiz yüksek hızla giden sürücüsüz bir aracın üzerimize doğru gelmesini istemeyiz.

Hyundai'nin toplam 5 aracı bu yolculuğa katıldı. Bunların üçü gelecek ay Güney Kore'de piyasaya sürülecek olan yakıt hücre elektrikli SUV NEXO araçları. Diğer ikisi ise Genesis G80 otonom araçlar. 5 aracın hepsi de 4. seviye otonom sürüş teknolojisen sahipler.

Araçların seyahatlerini tamamlamaları için yapılan tek şey, insan operatörlerin direksiyonda bulunan 'cruise' ve 'set' tuşlarına basmaları oldu. Bu noktadan itibaren otonom sürüş moduna geçen araçlar, otoyola girdikleri andan itibaren trafiğin akışına uyum sağlayarak hareket etmeyi başardılar. Bağımsız olarak şerit değiştirebilen araçlar, kendilerinden daha yavaş giden araçları sollayarak, Kore'de kullanılan kablosuz otoyol ödeme sistemi ile kontrol noktalarından geçmeyi başardılar.