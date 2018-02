Yakuza 6: The Song of Life'ın Demosu Çıktı

Özellikle Asya pazarında inanılmaz bir kitlesi olan Yakuza'nın altıncı oyunu Song of Life'ın demosu çıktı.

Hiç unutmuyorum, PS2'de ilk Yakuza oyununu oynadığımda feci şekilde büyülenmiştim. 2005 yılının standartlarına göre enfes grafikleri, harika dövüş mekanikleri ve o dönem çok fazla oyunda göremediğimiz bir serbestlik anlayışı vardı. Birçok dükkana girip çıkabiliyor, oyunlar oynayabiliyor, yan görevler kovalayıp kıyafetlerimizi değiştirebiliyorduk.

Tabi bugün bu söylediklerim size yeterince heyecan verici gelmeyebilir ama o günün şartlarında bu tür şeyler görmek gerçekten etkileyiciydi. Daha sonra tomarla ana ve yan oyuna sahip olan, buna karşın daha Avrupa pazarında bir oyunu çıkmamışken yenisini Asya pazarında piyasaya sürmesiyle, fanlarının büyük bir kısmını cin atına bindiren Yakuza'nın altıncı halkası Yakuza 6: The Song of Life'ın demosunu an itibarı ile PSN'den indirebilirsiniz.

17 Nisan'da Avrupa pazarında satışa çıkacak olan Yakuza 6'nın demosunda gerçekleştirdiğiniz ilerlemeler, oyunu satın almak isterseniz ana oyuna da etki edecek. Özellikle gaz müzikleri ve güzel dövüş mekanikleriyle PS4 sahiplerine keyifli anlar yaşatacak Yakuza 6'yı aksiyon sevenlere şiddetle öneriyorum.