AKK'nın kaldırılmasıyla ilgili hazırladığımız videomuzda Kablonet'in çok ilginç bir iddiasına rastladık ve konuyla ilgili tüm detayları bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Turkcell Superonline'ın iç yazışmalarına ait olduğu iddia edilen bazı belgeler sızdırılmış ve burada yeni paketlerle internete AKK yerine kota getirileceği, müşterilerden her kota aşımında GB başına belli bir ücret alınacağı ortaya çıkmıştı ancak Turkcell dün yayınladığı kamuoyu açıklamasında belgelerin sahte olduğunu söyleyerek reddetti.

Tüm bunlar üzerine herkes derin bir nefes almışken Webtekno olarak bu konuyla ilgili sizler için bir video hazırlama kararı aldık ve video esnasında çok ilginç bir iddiaya rastladık. Kablonet'in iddiasına göre Turkcell ve diğer ISS'ler kota aşımından sonra GB başına ücret alınacak paketlere geçecekti ancak devletten 1 aylık ertemele talebinde bulundular. Dilerseniz önce videomuzu izleyelim, sonra konuyla ilgili detaylara bakalım:

Video esnasında Turkcell Superonline ile yaptığımız görüşmede 'kota aşımında GB başına ücret ödeyecek miyiz?' diye soruyoruz ve 'Yeni paketlere geçmediğimiz için öyle bir şey yok.' yanıtını alıyoruz. Ancak bildiğiniz gibi Turkcell bu belgeleri yalanlamıştı. Eğer bu belgeler yalansa, nasıl oluyor da müşteri hizmetleri yeni paketlerde böyle bir uygulamanın olabileceğini ima ediyor?

Öte yandan Türk Telekom ile yaptığmız görüşmede konuyla ilgili hiçbir bilgiye rastlamıyoruz ama TURKSAT Kablonet ile görüşmemizde dananın kuyruğu kopuyor.

Kablonet'in iddiasına göre tüm servis sağlayıcılar AKK'sız kotalı paketlerini duyuracak!

Bildiğiniz gibi TÜRKSAT Kablonet kota aşımından sonra GB başına ücret alınacağını resmi olarak duyuran ilk servis sağlayıcı olmuş ve diğer servis sağlayıcılar böyle bir adım atmamıştı. Yani kabahat Kablonet'e kalmıştı. Ancak Kablonet'in müşteri hizmetleriyle yaptığımız görüşmede bizimle görüşen ilgili kişi kendilerinin devlet kurumu olduğu için bu uygulamayı erken devreye soktuklarını, diğer servis sağlayıcıların AKK'sız kotalı internet paketlerini uygulamak için Haziran ayına kadar erteleme talebinde bulunduğunu söyledi.

Yani buradan anladığımız bilgiye göre AKK'sız kotalı paketler sunma kararının Superonline, Kablonet ya da diğer servis sağlayıcılarla alakası yok. Görünüşe göre bu devletin aldığı bir karar ve tüm servis sağlayıcılar eğer doğruysa bu kararı uygulayacak. Eğer Türk Telekom ve bazı diğer servis sağlayıcıların neden sesinin çıkmadığı konusuna gelecek olursak muhtemelen bu servis sağlayıcılar diğer servis sağlayıcıların tepki toplaması üzerine bu topa girmek istemedi.

Açıkçası şu ana kadar operatörlerin yaptığı açıklamalar ve konuyla ilgili dönen iddialar hiç içimize sinmedi. Biz Webtekno ekibi olarak bu konuyu her zaman araştırmaya devam edecek ve yeni bilgilere ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.