Yalıya Çarpan Geminin Kaptanı, Kazanın Sebebini Açıkladı!

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Vitaspirit adlı geminin kaptanı olan Edgardo Deseo, olayı daha az hasarla atlatmak için demir atmak yerine sığ sulara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Malta bandıralı Vitaspirit isimli gemi, motorunda gerçekleşen arıza nedeni ile İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Vitaspirit’in kaptanı olan Edgardo Deseo, baş mühendis Adalno Diarico ve gemi mürettebatından Samente Toledo, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek deniz kaza raporunun hazırlanması için Denizcilik İhtisas Mahkemesi'nde ifade verdi.

Zararı en aza indirmek için demir atmak yerine sığ sularda gemiyi karaya oturtmayı düşündüğünü dile getiren gemi kaptanı Edgardo Deseo, ‘’Olay günü baş mühendis bana dahili telefon ile gemi motorlarında sıkıntı olduğu durumunu haber verdi. ‘Şu an çok dar bir kanaldayız. Hemen bir şey yapmamız lazım' dedim. Bende makinenin devrinin düştüğünü gördüm. O devirde geminin rota değiştirmeye başladığını fark ettim. Devirin baş tarafı dönmeye başladığı zaman kılavuz kaptan ile demir atmaya karar verdik. Bunun üzerine baş tarafta bekleyen ekibe demir atacağız dedik. Fakat 1-2 dakika sonra makine devri 4 bin 400'den 6 bine çıktı. Geminin devri 6 bin olunca rotasına geri döndü. Sancak tarafı dönmeye başlayınca demir atmaktan vazgeçtik. Böyle durumda demir atmak çok tehlikeli. Su derinliği 60 metre olduğu için demir atınca demir kaybetme olasılığı vardır. Demir o derinlikte tutar ise sancak tarafına dönmeye başlayacaktır. Çok uzun zaman sancak demirini bırakırsanız gemi dönmeye başlayacaktır. Bizim dönüş yarı çapımız çok sınırlıdır. Dolayısıyla gemi dönüp sahile çarpsaydı orada ölümle sonuçlanan kaza olabilirdi. Daha geniş bir şekilde yanlamasına çarpacaktı. Dolayısıyla demir atmaktan vazgeçtik. O an yapılacak en iyi hareket 4 metre su derinliği olan bir alanda gemiyi sığa oturtmaktı. Ve böylece zararı en aza indirmekti. Motorlar durmuştu maalesef o sığ alana gidemedim. Onun çok yakınında yalıya çarptım.’’ dedi.

Olay sırasında yalnızca motor ile ilgilendiğini ve dışarıda neler olup bittiğini bilmediğini dile getiren baş mühendis Adalno Diarico ise ifadesinde, ‘’Gemi yağcısı bana ana makinenin 5'inci silindirinden su aktığını söyledi. Bende makine odasına gidip problemin nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştım. Suyun ne kadar sızdığını görünce kaptana haber verdim. Kaptan bana problemi düzeltmem için talimat verdi. Duruma müdahale etmek üzereyken motorların yavaşladığını duydum. Nedenini bilemediğim bir şekilde motorlar durdu. Ve kaptana geçici bir tamir yapmamız gerektiğini söyledim. Gemiyi soğutma sisteminden çıkardıktan sonra ‘Hazırız' dedim. Kaptan o süreçte bana çok yavaş geri talimatı verdi. Ben sadece motorda olan problemi biliyorum. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorum.’’ dedi.

Akıntının fazla güçlü olması nedeni ile dönemediklerini söyleyen gemi mürettebatından Samente Toledo ise, ‘’Ben dümenin açısını ve motorin devrini izliyordum. Ve birdenbire motorun devri düşmeye başladı. Kılavuz kaptan bana tam sağ emrini verdi. Fakat akıntı çok güçlüydü. Birkaç dakika sonra da gemi sahile vurdu.’’ dedi.

Kaza yüzünden harabeye dönen Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahiplerinin avukatı Erdal Gökçe ise kaza ile ilgili kaptanı suçladı. Avukat Gökçe’nin iddiasına göre gemi kaptanı Edgardo Deseo, kazadan kaçmak için manevra yapmak yerine yalıya çarpmayı tercih etti.