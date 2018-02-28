Rus Haber Kanalı, Suriye Savaşı İle Oyunu Karıştırdı

Rusya’da, eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir haber kanalı, Suriye’den görüntüler diye Arma 3 isimli oyunun görüntülerini yayınladı.

Bildiğiniz gibi ülkemizde bazı haber kanalları, haberlerinde yer verdiği oyun videolarını gerçek bir olaymış gibi göstererek trajikomik anlar yaşatabiliyor. Bu duruma hem gülüp hem de kızıyor olsak da, dünya üzerinde bu hatayı yapan tek ülke bizim olmadığımızı öğrendik. Aynı hataya düşen Rusya'daki bir haber kanalı Pervi Channel, pazar günü yaptığı bir yayında Suriye Savaşı’yla ilgili görüntülere verdi. Asıl ilginç olan olay ise, yayınlanan görüntülerin Suriye’den değil Steam’in popüler oyunlarından Arma 3’ten alınmış olması oldu.

Olay ortaya çıktıktan sonra Arma 3’ün geliştiricileri Bohemia Interactive, Kotaku’ya bir açıklama yaptı. Otantik simülasyon oyunları yapma konusunda oldukça başarılı oldukları için mutlu olduklarını, ancak buna rağmen oyunlarını tanıtmak için böyle bir yöntemi kesinlikle kullanmak istemediklerini belirtti.

Arma 3, gerçekçi görünümlü bir askeri shooter oyunudur. 2015’te yayınlandığından beri Steam’in en popüler oyunlar arasında yer alan oyun, sağlam grafikleriyle övgü topluyor. Oyunun Rusya televizyonlarında yayınlanan bölümünde, bir tankı hedef alan görüntü gösteriliyor. Kanal bu görüntüleri yayınlarken, Suriye’nin Palmyra kentinte öldürülen 26 yaşındaki kıdemli teğmen Alexander Prokhorenko’yu anıyordu. 2016’da Palmyra şehrinin kuşatıldığı sırada etrafı ışid militanları tarafından çevrilen Prokhorenko, onlarca ışid militanını yanına alarak hayatını kaybetmişti. İşte bu Rus kahramanını anmak için yayınlanan videonun büyük bir kısmı Arma 3 oyunundan alınıyordu.

Bu olaya benzer, ülkemizde de birkaç kez aynı olay yaşandı. Yine bu olayların dışında geçen sene CNN’de Fallout’tan bir takım görüntüler paylaşıldı. Televizyon kanalları oyunlardan alınan bu görselleri haber olarak yayınlayarak, farkında olmadan kendilerine duyulan güveni zedeliyorlar.