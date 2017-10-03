Yalnız Değilsiniz: iPhone "İks" mi "On" mu?

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone X, tanıtım etkinliğinde "ten" yani "on" olarak telaffuz edildi. Peki potansiyel kullanıcılar da mı bu şekilde mi okuyor?

Apple, tanıtım etkinliğinde herkes örnek alsın diye iPhone "ten" diyerek yeni cihazını duyurdu. Sokaktaki kullanıcıların çoğu bu tanıtımı tabiki izlemedi.

Twitter üzerinde ve diğer sosyal medyalarda yeni iPhone hakkında geçen konuşmalarda ortaya çıkanlara göre hala bir çok kişi cihaza iPhone iks diyor. Bir çok kişi dediğimize bakmayın, iddialara göre 10 kişiden 8'i iksçi.

(Son iki haftadır iPhone 10'u iPhone "iks" olarak telaffuz ediyordum...)

Apple'ın yeni cihazına 10 demesi ilk iPhone modelinin çıkışından bu yana tam on yıl geçmiş olması ve bu duruma özel devrimsel bir ürün istiyor olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında Apple ilk kez bir cihazını Roma rakamıyla adlandırmış da bulunuyor.

(Ofisteki iş arkadaşlarımın 10 tanesinden 8'i iPhone iks diyor! Çok güldüm eğlendim :D)

(Bugün saçlarımı kestirmeye gittim ve berberdeki herkes iPhone "iks" diyordu. Bunu değiştirmede Apple'a bol şans :D)

Peki siz hangi taraftasınız? iPhone "iks" mi "on" mu? Yorumları bekliyorum.