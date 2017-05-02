Günlük hayatta biraz karmaşık bir durum içerisindeysek “Abi lütfen bi dakka” diyerek durumu kurtarmaya çalışırız. Bir dakika içerisinde kalkıp su içebilir, ani kararlar verebilir ve 60 saniye bitmeden kararımızı değiştirebiliriz.
Bir dakika boyunca bir reklamı izlemek hoşumuza gitmez çoğu zaman. Güneş ışığının yeryüzüne ulaşması 8 tane 1 dakika gerektirir. Bir dakikada açılan telefonların ve bilgisayarların yüzüne bile bakmayız.
Peki aynı dakika içerisinde dünyada neler dönüyor olabilir? Bu konuda yapılan enfes bir video çalışması tam da bu soruya cevap veriyor, üstelik tam bir dakikada!
Yetişemeyenleriniz için:
- Vücudumuz 120-180 milyon kırmızı kan hücresi üretir.
- Google’a 2.4 milyon soru sorulur.
- Dünyada 25 milyon Coca-Cola ürünü tüketilir.
- Dünyada Yaklaşık 2.5 milyon kilogram çöp atık oluşur.
- 108 insan yaşamını yitirir.
- Bir yetişkinin vücudunda 96 milyon hücre ölür ve aynı şekilde tekrar üretilir.
- Dünyada 116 evlilik gerçekleşir.
- 83.300 insan seks yapar ve aynı dakika içerisinde sadece 258 doğum gerçekleşir.
- Anne karnındaki bebek (fetüs) 250.000 adet sinir hücresi üretir.
- Bilgisayarlar tarafından 60 Petabaytlık veri işlenir (1 PB = 1024 Terabayt, 1 TB = 1024 GB).
- Dünyada sadece 1.38 mikrometrelik bir yağış ortalaması varken, bu yağışın tam 4.7 milyar katı sadece alınan duşlarla atık hale gelir.
- Yeryüzüne 6000 şimşek çakar.
- 70 kiloluk bir birey 1.1 kalori harcarken Güneş, 83.33 terawattlık enerjiyi Dünya’ya gönderir.
- Dünya kendi yörüngesinde 1800 kilometrelik yol kat eder, bir çitadan 1034 kat daha hızlıdır.
- 70.000 saat Netflix içeriği izlenmiş olur ve aynı dakikada YouTube’a 300 saatlik video yüklenir.