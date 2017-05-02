Zamanın nasıl geçtiğini çoğu "zaman" fark etmiyoruz. 1 dakika gibi ufak bir zamanda yaşamda nelerin döndüğünü hiç merak etmiş miydiniz?

Günlük hayatta biraz karmaşık bir durum içerisindeysek “Abi lütfen bi dakka” diyerek durumu kurtarmaya çalışırız. Bir dakika içerisinde kalkıp su içebilir, ani kararlar verebilir ve 60 saniye bitmeden kararımızı değiştirebiliriz.

Bir dakika boyunca bir reklamı izlemek hoşumuza gitmez çoğu zaman. Güneş ışığının yeryüzüne ulaşması 8 tane 1 dakika gerektirir. Bir dakikada açılan telefonların ve bilgisayarların yüzüne bile bakmayız.

Peki aynı dakika içerisinde dünyada neler dönüyor olabilir? Bu konuda yapılan enfes bir video çalışması tam da bu soruya cevap veriyor, üstelik tam bir dakikada!

Yetişemeyenleriniz için: