Düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan çift, yalnızca 1 dolar masrafla kıydıkları nikah töreniyle internet fenomeni oldular.

Düğün masrafları 300 dolar civarında olduğu gerekçesiyle düğünlerini geçtiğimiz yıl iki kere ertelemek zorunda kalan Kenya vatandaşı Wilson ve Ann Mutura çifti, artık daha fazla beklememek için minimum harcamayla evlenmeye karar verdiler.

Düğün törenine günlük kıyafetleriyle gelen çift, yalnızca parlak çelik alyansları için 1 dolarlık masraf yaptılar. Resmi nikah işlemleri ise kilise tarafından karşılandı.

Dünyanın en mütevazi düğünü hakkında yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, "Evlenmek için pahalı ve karmaşık düğün törenlerine ihtiyacımız olduğunu da kim söyledi?", "Önemli olan evliliktir, düğün değil", "Belki düğün yapamadılar ama çok güzel bir evlilikleri olacak" ve "Aşk, zaten 5 yıldızlı otel" gibi yorumlarda bulundular.

Sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Mutura çifti, ‘Para, bizim gibi genç insanların evlenmelerine engel olmamalı’ dedi. Çiftin sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından bir turizm şirketi, çifte 5 günlük balayı turu hediye etti.