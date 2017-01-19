Yalnızca 1500 TL'ye Kendi 1G Ağınızı Kurabilirsiniz!

Eğer akıllı telefonlara, daha doğrusu onlara dadanan hackerlara güvenmiyorsanız, antik bir bilişim teknolojisinden faydalanabilirsiniz.

Hackerlarla sorun yaşıyorsanız ve akıllı telefonu kullanırken kendinizi güvensiz hissediyorsanız; yalnızca 400 Dolar (ortalama 1500 TL) ve bir kaç tarihi eser telefon ile kendi 1G telefon şebekenizi yaratabilirsiniz.

DIY 1G projesi, Washington'daki bir hacker kongresinde ortaya çıktı. Bu proje, daha önce de Las Vegas'ta düzenlenen DEF CON'da tanıtılmıştı. Projenin mucidi Brandon Creighton. Söz konusu yapı, AT&T'nin 1G telefon şebekesi ile karıştırılmamalı çünkü daha karmaşık bir uygulama ile karşı karşıyayız.

Çoğu cep telefonu şebekesi 2G, 3G ve 4G gibi mimarilere taşındığından, 1G'nin kullandığı bant genişlikleri gölgeli alanda. Böylece güvenlik de üst seviyede yapılanıyor.

1G, kablosuz telefon teknolojisinin ilk kuşağı olarak kabul ediliyor. 1G; uzun yıllar önce, Motorola DynaTAC gibi cihazlar vasıtasıyla insanlar arasında iletişim kurulmasına olanak tanırdı.

Kendi ağınızı kurarken ilk adım, GitHub'daki Creighton kodlarını indirmek. Ardından, baz istasyonların işlevini taklit eden, yazılım tabanlı bir radyo oluşturmak için yaklaşık 400 dolar harcamanız gerekecek. Üçüncü aşamada ilgili protokolleri öğrenmelisiniz. Gerekli telekomünikasyon altyapısına sahip olduğunuzda, kendi 1G ağınızı çalışır hale getirebilirsiniz.