90 ve 2000'lerin Başında Çocuk Olanların Hatırlayacağı 17 An

İnternet çağına alıştığımız bu günlerde geçmişin nasıl olduğunu hatırlatacak 17 anı sizler için derledik.

Günümüzde neredeyse tüm sosyal aktivitelerimizi sanal alemden yapıyoruz ya da planlıyoruz. Telefona ücretsiz oyun indirerek mutlu olan bir nesle dönüştük. Peki, internette kazandığımız bir şey Cola Turka’dan çıkan topları almak kadar mutluluk veriyor mu? Ya da arkadaşımızla oynadığımız taso oyununda kazanmak kadar?

Günümüzde zaman bulamıyoruz, çünkü bu zamanı kendimize vermiyoruz. Halbuki geçmişte oynadığımız oyunlar, mutlu olduğumuz şeyler çok daha farklıydı. Bugün o mutluluklarımızı yeniden hatırlayacağız. Bu haberde hatırladıklarınıza göre ne kadar yaşlandığınızı da fark edeceksiniz.

Kames Top

9 katlı topları hatırlayanlar var mı? Çok sert olmasından dolayı eve bazı bölgelerimizin kırmızı gittiği zamanlar olmuştur.

Pisipisi

Bu otu avucumuzun içine alıp ovalayarak hareket ettirirdik. Her 90’lar çocuğunun yakından tanıyacağı bu ot, bazı eşek şakalarına da sahne olmuştur.

Barış Manço

7’den 77’ye herkesin sevgilisi olan Barış Manço’yu bu programdan hatırlayanlar onu çok ayrı sever.

Taso

Pokemon çılgınlığını unutmak ne mümkün. Sırf pokemon çıksın diye bakkalcı amcalardan az cips almadık. Toz halindeki cipsler için herkesten özür diliyoruz.

Soba

Klima ve doğalgaz yaygınlaşmadan önce sobanın üzerine konan suyun kaynama sesi ve tavana yaptığı ışıkla rüyalara karışırdık.

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Mandal Eller

Ellerimize, kulaklarımıza mandal kıstırıp sebepsiz yere acı çektiğimiz günleri ne çabuk unuttuk böyle?

Şahane Pazar

Süheyl ve Behzat Uygur’un efsane programı. Eğlenceli yarışmalarını izlemek için hafta sonunu iple çekerdik.

Karıncalı Ekran

Uydunun olmadığı zamanlarda çanak antenlerimiz vardı. Çok iyi çekmeyen kanalları karıncalı karıncalı izlemeye çalışırdık. Çatılara çıkıp “OLDU MUUUUU?” diye bağırılan günler sanki dün gibi.

Kaydırak

Şimdilerde kaydıraklar, salıncaklar hep plastik maddelerden yapıldılar. Eskiden bu kaydıraklar metalden yapılırdı. Öğlen elektrik-su parasını ödedikten sonra 5 dk uğradığımız parklarda güneşten alev olmuş kaydırakların üzerinde kayardık.

Origami

Origami ile yaptığımız pek çok şey vardı. Kağıttan uçak, kayık gibi çılgınca şeyler yapar, basit şeylerle eğlenirdik.

Atari

İlk bilgisayar oyunu sayılabilecek atariler ülkemizde genelde orijinal olarak gelmezdi. Sahte atarilerden oynadığımız Mario’yu özlemeyen yok mu?

Cola Turka Topu

Bir dönem Coca-Cola ve Pepsi’nin tadını unutarak top çıksın diye düzinelerce Cola Turka satın aldığımız bir dönem vardı. Kaliteli kabul edilecek Cola Turka toplarıyla oyun oynamaya korktuğumuz zamanlar dün gibi aklımda.

Hugo ve Tolga Abi

Hugo’yu oyunlardan tanıyan pek çok arkadaşımız olacaktır, ancak Tolga abi ve telefondan oynanan oyunları hatırlamak için belirli bir yaşta olmanız gerekiyor.

Sevimli Kahramanlar

Yalnızca Pokemon değil, severek izlediğimiz sevimli kahramanlar tasoları da favorilerimiz arasında yer alıyordu.

Cino

Çikolatanın en tatlı halleriydi onlar. Belki sağlıksızdı, ancak çok ucuz ve lezzetli olması gönlümüzü az çalmadı.

7 Numara

Bizim zamanımızda yaşayan neslin çok sevdiği bir dizi olmuştur. Dizide büyük aksiyonlar olmamasına rağmen aile sevgisini çok iyi gösteren dizilerdendi.

Kenar süsü

Günümüzde çocuklar bunu yapıyor mu bilmiyorum, ancak biz küçükken en büyük eğlencelerimizden birisiydi. Kenar süsü olmayan bir defter yaprağı olamazdı.

Sanırım bu şekilde 200 hatıra daha sayabilirim, ancak bir yerde durmamız gerekiyor. Bu yazıyı yorumlarla tamamlamak en doğrusu olacak. 90 ve 2000’lerin başında çocuk olan bir nesil olarak eskilerden özlediğiniz neler olduğunu bizlere yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hatta bir oyun oynayabiliriz, yorumlarınızda belirttiğiniz 3 özel nesne ile diğer arkadaşlar sizin kaç yaşınızda olduğunu tahmin edebilir.