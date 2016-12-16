Yalnızca 90 Saniyede Mükemmel Fotoğraflar Çekebileceğiniz 8 Tüyo

Torontolu fotoğrafçı Peter McKinnon, hazırladığı 90 saniyelik video ile sanatsal değeri yüksek 8 fotoğraf çekme tüyosundan bahsetti.

Profesyonel ya da amatör fark etmez, fotoğraf çekmek her zaman yeniliklere açık bir hobi olmuştur. Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan fotoğrafçı Peter McKinnon, hazırladığı 90 saniyelik video ile sanatsal değeri yüksek 8 tüyodan bahsetti. ‘Bunlar, dışarıda çekim yaptığım sırada başvurduğum birkaç ufak teknik. Üstelik kullandığım öğelerin birçoğu, gündelik hayatınızda üzerimizde bulunan materyaller’ diyen McKinnon’ın kullandığı malzemeler arasında kemer, kahve bardağı, el feneri ve akıllı telefon gibi ürünler yer alıyor.

Bu 8 tüyonun madde madde neler olduğuna bir bakalım: