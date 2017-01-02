Yalnızca Bir Grafitiyle Facebook’tan Her Yıl Milyonlarca Dolar Kazanan Adam: David Choe

David Choe’nin Facebook’un daha popüler olmadığı zamanlarda duvara yaptığı bir grafitiyle paranın dibine vurduğu enteresan hikayesinden bahsettik.

Duvara bir grafiti çizerek yılda 200 milyon dolar kazanacağınızı hiç tahmin edebilir miydiniz? David Choe, bu anlamda dünyanın en şanslı insanı sayılabilir. Zira bu arkadaş öylesine ballı ki yaptığı bir grafiti sayesinde yılda milyonlarca para kazanıyor.

Şöyle ki Choe, Facebook henüz meşhur olmadığı zamanlarda şirketin duvarına aşağıdaki grafitiyi yapıyor. Mark Zuckerberg ise o zamanlar Choe’nin sanatına karşılık ödeme yapamıyor zira henüz para kazanacak durumda değildi, bu sebeple Facebook’un %0.2’lik hissesini teklif ediyor. Choe de çıngar çıkarmayıp ediyor.

Peki sonra ne oluyor dersiniz? Bu 1000’de 2’lik Facebook hissesi, yıllar içinde Choe’nin yılda 200 milyon dolar civarında para kazanmasını sağlıyor. Gerçi parasının neredeyse tümünü kumar salonlarında çar çur ediyormuş ama orası bizi ilgilendirmez :)