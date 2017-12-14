Rüzgar ve hortumların gücünü merak ediyorsanız, beton binayı yıkıp bir de üstüne forklifti deviren hortumun bu görüntüleri sizi şoke edecek.

2017’ye damgasını vuran pek çok olay yaşandı, ancak bunlar arasında en ünlüleri doğal afetler oldu diyebiliriz. Amerika’da ortaya çıkan karsırgalar tüm kıtada çok büyük korkular yarattı. Ortaya çıkmasının ardından kısa süre içerisinde trend olan bir video ise, 23 Ekim 2017’de Carolina’da gerçekleşen hortumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Bir işyerinin duvarlarını kırıp, tonlarca kilo olduğu düşünülen forklifti yan yatıran kasırga, işçilerin kaçışları altında inanılmaz korkunç bir görüntü sunuyor. Bu sene yaşanan felaketlerin çok iyi bir özeti olan bu video, en güçlü binaların bile kasırga karşısında ne kadar zorlandığını gösteriyor.

Bu sene, hortumların etrafı parçalamasının dışında Meksika’da yaşanan büyük depremler de dikkat çekmişti. Bu depremlerde dayanıksız binaların birer birer yere düştüğünü gördük. 2017’de en çok konuşulan konular arasında yer alan bu felaketler, Amerika kıtasını çok zor durumda bıraktı.

Umarım bu tarz görüntüleri gelecekte görmeyiz. Gerçi bizim doğaya verdiğimiz zararlar düşünüldüğünde, yaşanan hortum felaketlerinin ve depremlerin çok küçük kaldığını görüyoruz. Belki de bunlar, doğanın bizlere karşı aldığı bir intikam biçimidir.