Bir Reklam, 4500 $'lık Şirketin Değerini 1 Milyara Yükseltti

Viral şekilde yayılan bir tıraş bıçağı reklamı, sahibi olduğu şirketin değerini yüzlerce kat yükseltti.

Arkadaşının babasının elindeki tıraş bıçaklarını satmak için Dollar Shave Club adında bir şirket kuran Michael Dubin, bir pazarlama ustalığı sayesinde şirketin değerini 4500 dolardan 1 milyar dolara yükseltti.

YouTube’a koydukları video sayesinde 2012 yılında 3.5 milyon dolara yakın gelir elde eden firma, Unilever’ın 1 milyar dolara satın almasından hemen önce ise cirosunu 225 milyon dolara kadar yükseltmişti.

Viral olarak yayılan YouTube videosunun senaryosunu kendisinin yazdığı Dubin, videoyla birlikte ilk 48 saat içerisinde 12 bin sipariş almayı başardıklarını söylüyor. Yola tıraş bıçağı satışıyla başlayan, ardından farklı ürünler de satmaya başlayan Dubin ve ekibi, kısa sürede duş jeli ve cilt bakım ürünleri kişisel bakım ürünleri de satmaya başladılar.

Son olarak kendi içlerinde yaratıcı bir ajans kurarak dışarıdan destek alan şirketlerin aksine kendi ajansını kendisi kuran şirket, bu sayede daha hızlı hareket edip daha nokta atışı işler yapmayı başarmış.

Dubin, başardığı iş ve şirketi hakkında şu açıklamada bulunuyor:

“Ne kadar çok işinde uzman çalışanınız olursa o kadar hızlı ilerlersiniz. Kendi kendinize daha fazla iş yapmaktansa insanları motive eden, onlara ilham veren bir karakter olmanız gerekiyor. Eğer girişimler büyümek istiyorlarsa bu şekilde düşünmeye başlamaları gerekiyor.”

Viral olarak yayılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.