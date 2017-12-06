Japon sanatçı Tatsuo Horiuchi, 15 yıldan fazla bir süredir dağların, kiraz çiçeklerinin ve yoğun ormanların resimlerini yapıyor. Ancak eserlerini bu iş ile ilgilenenler gibi Microsoft Paint ya da Photoshop gibi çizim uygulamlarıyla değil sadece Microsoft Excel ile ortaya koyuyor.

77 yaşındaki illüstratör, pahalı püskürtme malzemeleri ya da bilgisayar için basit bir çizim programına para ödemek fikrinden kaçınıyor. Hatta Excel’i Microsoft Paint’in bile üzerinde bulduğunu söyleyerek, "daha fazla işlev içeriyor ve kullanımı daha kolay" dedi.

13 yıl önce emekli olan sanatçı tüm zamanını resim yaparak geçiren Horiuchi, Excel'in PC'sinde yüklü olarak geldiğini işinden emekli olduktan sonra yeni bir bilgisayar satın aldığını ve Excel'i bu eşsiz iş için kullanmaya başladığını söylüyor.

Sanatçının genellikle Japon hayatını ve kültürünü yansıtan resimler üzerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Sanatçı yaptığı çizimleri satmanın zor olduğunu söylesede, bu işi yapmaktan gerçekten mutlu olduğunu ve yönteminin başkalarına ilham olup gelecekte çok daha başarılı işler çıkacağına inanıyor.

Ayrıca 77 yaşındaki Horiuchi dünya genelinde "Excel'in Michelangelo'su" olarak biliniyor.

Michelangelo: İtalyan rönesans döneminin en ünlü ressam, heykeltıraş, mimar ve şairidir.