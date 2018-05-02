Eğer kodlama ve yazılım geliştirme ile az çok alakanız var ise en ufak şeylerin bile satırlarca kod gerektirdiğini bilirsiniz. Bu noktada adeta çığır açan Diana A. Smith, HTML ve CSS yeteneklerini sanata döküyor.

Yazılım geliştiricileri çoğu zaman karikatür ve resimlerde otururken veya düşünürken görürüz. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değildir. Eğer yazılım ile az çok ilginiz varsa sizde kodlamanın ne zor olduğunu, bir virgülün bile her şeyi bozabileceğini bilirsiniz. Bu yüzdendir ki yazılım mühendisleri büyük emek harcar. Ancak birde bu işi eğlenceye dökenler var.

Diana A. Smith bir kullanıcı arayüzü mühendisidir. İçindeki sanat aşkını işine döken mühendis, sadece HTML ve CSS kullanarak birbirinden etkileyici dijital resimler ortaya çıkarıyor. Smith, yukarıda da bahsettiğimiz gibi işini eğlenceye dökenlere en güzel örnek olarak karşımıza çıktı.

Yeteneklerini bu şekilde sergilemeyi seçen mühendisin, tüm bu kodları tek tek yazdığını da belirtmekte fayda var. Bu bağlamda Smith’i sayfasında da ziyaret etmek için bağlantıya tıklayabilir ve ileride oluşturacağı diğer içeriklere göz gezdirebilirsiniz.