Kıl dönmesi operasyonları gerçekleştiren bir doktor, açtığı Instagram hesabı ile 25 bin takipçiye ulaştı.

İnternette pek çok devasa sivilce videosuna denk gelmişsinizdir. Bunlar sizi tiksindiriyor mu? Peki ya hiç kıl dönmesi videosu gördünüz mü?

Dr. Pimple Popper’ın (Sivilce Sıkan) açtığı Tweezist isimli Instagram hesabında, yalnızca kıl dönmesi videoları bulunuyor. Ancak bu videolarda herhangi bir tiksindirici işlem gerçekleştirmeden sadece bir cımbız kullanarak kıl dönmesi sorununu çözdüğünü görüyoruz.

Yine de böyle bir Instagram hesabı açılmasını gereksiz ya da tiksindirici bulabilirsiniz. Fakat görünüşe göre herkes böyle düşünmüyor. Dr. Pimple Popper’ın Instagram hesabının an itibari ile 24.9 bin takipçisi bulunuyor.

Eğer Tweezist Instagram hesabını ziyaret etmek isterseniz buraya tıklayabilir ya da dilerseniz aşağıdaki örnek videoları izleyebilirsiniz.