MX88 Synth, iPhone'unuzu Gerçek Bir Enstrümana Dönüştüyor!

Belirli meslek gruplarının tam da ihtiyacı olan çözümler sunan App Store’da, şimdi de müzikseverler için bir uygulama: Yamaha MX88 Synth!

Uygulama mağazalarında Google Play’e göre AppStore her zaman bir adım öndeydi. Bunun sebebine gelirsek Google Play belli başlı popüler oyunlar veya uygulamalarla daha genel kitleye, AppStore ise bu oyunlar dışında iş dünyası ve hobi odaklı uygulamalar ile spesifik bir kitleye hitap etmekteydi.

Örnek verecek olursak, bunlardan biri de müzisyenler ve müzikseverler için yapılan uygulamalar. Mac’lerde 2004 yılından beri olan, sonradan iPhone kullanımına da sunulan GarageBand uygulamasından bahsedelim. Özellikle sahne performansı sırasında müzisyenler tarafından tercih edilen uygulama, kendinden sonra gelecek profesyonel müzik uygulamarına da bir anlamda zemin hazırladı. Çok değil son on senede artık hemen her müzik grubunun, konserlerde bu teknolojiden faydalandığını görür olduk. Hatta yüksek fiyata satılan profesyonel klavyelerin yerini bu uygulamalar aldı diyebiliriz.

Kaliteli enstrüman üretiminde pazarda ciddi bir payı olan Yamaha şirketi ürettiği MX ailesinin yeni üyesi olan MX88 modeli synthesizer için kullanıcılarına bir kontrol uygulaması sunmuş. Yamaha MX serisi profesyonel Synthesizer’lerin orta segmentinde yer almakta ve şirketin üst model klavyeleri olan Motif’den alınan 1000 den fazla farklı enstrüman sesi ile gönderiliyor.

Uygulamayı denediğimizde arpej, rezonans ve modülasyon gibi birçok seçeneği telefondan daha hızlı bir şekilde yapabilme imkanı bulduk. Üstelik aynı USB portu üzerinden klavyeden, iPhone'umuzu kullanarak doğrudan müzik çalabiliyoruz. Tek dezavantajı ise, Apple'ın 30 $'lık Lightning'i USB kamera adaptör kablosu ile birlikte çalışması için satın almanız gerekmesi. Cihaz USB yuvasını değil (telefonunuzu takacağınız yer gibi görünüyor), bunun yerine ana USB yuvasını kullanmanız gerekiyor.





Bu veya benzer setup’ların canlı performans sırasında kullanımı ne derece doğru bu hala tartışılıyor. iPhone uygulamaları bilgisayar uygulamaları kadar olmasa bile bazen çökebiliyor ve bu durum bir müzisyeni gerçekten zor duruma düşürebilir.

Bitirmeden önce bahsettiğimiz dijitalliğin doğru kullanımında ortaya nasıl bir şey çıktığını yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.Sizin bu konuda düşünceleriniz neler, bizimle paylaşır mısınız?