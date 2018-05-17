Üç Tekerlekli Yeni Yamaha Niken'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Çoklu ön tekerlek ve süspansiyon sistemi ile sürüş dinamiklerini kökünden değiştirmeyi vadeden Yamaha Niken'in Türkiye fiyatı belli oldu.

Daha önce Yamaha Tricity ve Peugeot Metropolis modelleri ile tanışmış olduğumuz üç tekerlekli motosiklet furyasına Yamaha da Ekim 2017’de tanıttığı Niken modeli ile dahil oldu. Bu özel motorun ön siparişe açılması ile birlikte fiyatını da öğrenmiş olduk.

Islak ağırlığı 263 kilogram olan Yamaha Niken, 18 litrelik bir yakıt deposuna sahip. 847 santimetreküp hacmi olan sıvı soğutmalı bir motordan gücünü alan motosiklet, 115 PS güç ve 87,5 Nm tork üretebiliyor.

Fakat Yamaha Niken’i özel yapan asıl özelliği, çift ön tekerleğe ve süspansiyon sistemine sahip olması. Özel süspansiyon tasarımı sayesinde iki teker arasındaki mesafenin daima aynı kaldığını belirten Yamaha, böylece denge ve yol tutuşunun kaybolmadığını belirtiyor.

Fren sistemi için hem önde hem de arkada hidrolik disk yapısı kullanılan Yamaha Niken, burulma direnci yüksek şasisi ile yüksek dayanıklılığa sahip. Yılın ikinci yarısında teslimatına başlanacak motosikletin fiyat etiketi ise 90 bin TL olarak açıklandı.