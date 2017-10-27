Yarış pistinde mükemmel bir sürüş gerçekleştiren robot, yarışı kaybetti ama, robot da olsa bir motosikleti ustaca kullanabileceğini gösterdi herkese.

Yamaha, motosikletlerinden birine insansı bir robot oturtarak, profesyonel motosiklet sürücüsü Valentino Rossi ile yarıştırdı. Robot kazanamadı ama, motosiklete binebilmesi bile başlı başına hayret verici bir durum.

Biraz göz ziyafeti yapalım:

Can alıcı nokta şu ki motosiklet, modifiye edilmemiş. Robot, motosikletin üzerinde kamburumsu biçimde oturarak çevreyi algılıyor, ne yapması gerektiğini hesaplıyor, motosikleti durağan halde tutuyor, hızlanıyor ve yavaşlıyor. Tüm bunları yol koşulları, hava direnci ve motor freni gibi faktörleri hesaba katarak yapıyor.

Yamaha’nın başkanı Hiroshi Saijo projeye ‘ay vuruşu’ adını verdiklerini söylüyor. Bu ismi seçme nedeninin, projenin zorluğundan kaynaklandığını söylüyor Saijo. Fakat bu proje aynı zamanda sektör çapında yaygın olan otonom özelliklerin ticari boyutlardaki motosikletlere entegre edilerek sürüşü kolaylaştırmak ve güvenilir kılmak için atılan adımların bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Örneğin, Yamaha’nın motosikleti 15 kph’lik hızlarda bile sabit durabiliyor. Bununla birlikte salyangoz hızında ilerlemesine, hatta sabit halde bulunmasına rağmen devrilmeden durabilen, bütünüyle elektrikle çalışan Honda’nın konsept motoru ‘Riding Assist-e’ yanında Yamaha’nın motorunun esamesi bile okunmaz. Segway gibi çalışan araç, tekerleklerin küçük hareketleriyle dengesini sağlayabiliyor. Kawasaki ise Siri benzeri yapay zeka destekli sese tepki veren bir sistem geliştirerek, farklı bir rotada yol alıyor. Böylece sürücünün olan bitenden haberdar olması sağlanırken, yapay zekanın da sürücü dikkatini takip etmesine imkan veriliyor.

Buna karşın Yamaha’nın robotunun güvende olmak ya da kullanıcı dostu olmak gibi bir zorunluluğu yoktu. Motoru herhangi bir kişi kullanmıyordu ve aracın tek amacı, hızlı gitmesiydi. Düz bir hatta 200 kph hız yapabilen araç, virajlarda ise turu 117.50 saniyede tamamladı. Rossi’nin rekoru ise 85.74 saniyeydi.

Yamaha’nın mühendisleri mevcut tüm faktörleri önce bilgisayarda bir araya getirerek, dinamometre üzerinde dönmekte olan motora bağlı bir bilgisayarın kullanıldığı bir hibrit test gerçekleştirdiler. Dinamometre, laboratuarda sabit durumda yüke karşı patinaj yapan bir arabanın fiziksel olarak denenmesinde kullanılan bir makinedir.