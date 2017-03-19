Yamyamların Olduğu 8 Oyun!

Oyun sektörü her zaman çiçekler sunan bir sektör değil, yeri geldiğinde en vahşisini de oyunculara sunabiliyor.

İnsanlığın vahşilikte geleceği son noktalardan birisi olarak gözüken yamyamlık, dünya üzerinde dönem dönem karşılaştığımız bir şey. Eskiden dünya hakkında bilgi sahibi olmayan yerli kabilelerin bazılarında görülen yamyamlık, medya sektörünün ilgisini de geçmişten günümüze çekmiştir.

Türk sinemasında bile (Turist Ömer gibi yapımlarla) gördüğümüz yamyamlık konusunu, oyun sektörünün de ilgisini çekmesi sebebiyle günümüze kadar yapılan oyunlarda defalarca kez gördük. Bunların bazılarında durumun farkındayken, bazılarında yamyamlık olduğunu fark etmemiş olabiliriz.

Bugün sizlere FragHero Youtube kanalı tarafından hazırlanmış, içerisine yamyamlık unsuru yerleşmiş 8 oyunun yer aldığı videoyu paylaşacağım. Daha önce duyulmamış oyunlardan, döneminin en çok konuşulmuş oyunlarına kadar birçok oyununun yer aldığını söyleyebilirim.

Videoyu izlemeden önce uyarayım; 18 yaşından küçükseniz, aşırı şiddet unsurları ile karşılaşabilir ve psikolojinizi bozabilirsiniz. O yüzden, 18 yaşından küçük olan takipçilerimizin sakince diğer haberlerimize yönelmesini rica ediyorum.