Pompei'de Zengin Bir Adamın Evini Ortaya Çıkartıldı

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla toz ve külle taşlaşan Roma şehrinden yeni kalıntılar çıkartıldı. Zengin bir adamın evine ait buluntular döneme ışık tutuyor.

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında ki dev patlamasında yok olan Roma Kenti Pompei’den yeni kalıntılar ortaya çıktı. Arkeologlar toz ve küllerin taşlaştığı bu şehirde 2 bin yıllık fresk ve pişmiş toprak vazoların bulunduğu zengin bir adamın evini gün yüzüne çıkarttı.

Antik kentin Regio V kısmında yer alan “Casa di Giove”, yani “Jüpiter Evi” 18. ve 19. yüzyıllarda kısmen kazılmıştı ancak arkeologlar son yaptıkları kazıda evle ilgili detaylı bilgilere ve eşyalara ulaşmayı başardı. Kazıda bulunan freskler ve süslü detaylara sahip objeler, dönem hakkında bizlere bilgiler veriyor.

Jüpiter Evi ismi, evin bahçesinde bulunan bir tapınaktaki Jüpiter’in tasvir eden küçük bir resimden geliyor. Bu zengin ve eğitimli adamın evi ilk Roma tarzında dizayn edilmiş. Evin odaları kırmızı, sarı ve yeşilin parlak tonlarında boyanmış ve konum olarak avluyu çevreleyecek şekilde tasarlanmış.

İlginç bir şekilde 2 bin yıllık sanat eserleri, tarihin en yıkıcı patlamasından sağ çıkmayı başarmış. Arkeologlar, Jüpiter Evi’nde dönemin ticari markalarıyla bezenmiş pişmiş topraktan aslan başları, madeni paralar, cam objeler ve kiremitler buldu.

İtalya’nın batı kıyısındaki Vezüv, Avrupa kıtasının tek aktif yanardağı ve oldukça büyük bir tehdit. Erüpsiyon, Pompeii, Oplontis ve Stabiae kentlerini zehre boğan patlamada 30 bin kişi (şu ana kadar kazılarda bulunanlar) hayatını kaybetmişti. 18 yüzyıldan beri devam eden kazılardan evler, eşyalar ve insan kalıntıları ortaya çıkartılmaya devam ediyor. Kazı projesinin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.