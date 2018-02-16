Yandex'in Otonom Arabası Moskova Yollarına Çıktı

Rus menşeli arama motoru olarak tanıdığımız ama birçok farklı alanda faaliyetlerini yürüten Yandex'in otonom arabası test sürüşüne çıktı.

Son zamanlarda otonom araçlarla ilgili ciddi çalışmalar yürüten Yandex, geliştirdiği aracın test sürüşünü Moskova sokaklarında yaptı. Burada elbette önemli olan aracın karlı ve zorlu diyebileceğimiz hava şartlarında da randımanlı çalışıp çalışmayacağıydı.

Yapılan test sürüşü, -videodan da görebileceğiniz üzere- tek kelimeyle mükemmel geçmişe benziyor. Geçtiğimiz sene içerisinde zorlu pazarlıklar sonrası Rusya pazarında Uber ile ortaklığını duyuran ve 'Rusya'nın Google'ı' olarak bilinen Yandex, sadece yol şartlarının oldukça uygun olduğu yolların yanı sıra sürekli karlı yollarıyla ve hava şartlarının zorluğu ile bilinen Moskova sokaklarında da aracının test sürüşlerini gerçekleştiriyor.

Yandex.Taxi adı verilen araç geçtiğimiz aylarda da test sürüşleri gerçekleştirmiş ve bu denemelerden de alının akıyla çıkmayı başarmıştı. Moskova'da yapılan testlerde havanın -6 derece olduğunu da düşünürsek, aracın soğuk hava şartlarına dayanıklı olduğu da böylece ispatlanmış oldu. Otonom araçların çeşitlenmesi elbette herkes için iyi bir haber. Nitekim rekabet hem kaliteyi getirecek, hem de fiyatların biraz daha aşağı inmesini sağlayacaktır.