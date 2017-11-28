Yandex, Otonom Araçları Kış Şartlarına Hazırlıyor!

Rus internet devi Yandex, zorlu kış şartlarında sorun yaşamadan ilerlemesi için otonom araç testleri yapıyor.

Google'ın en büyük rakiplerinden birisi olan ve gün geçtikçe geliştiren Yandex, otonom araç piyasasında da söz sahibi olmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmalar başlatan ve post-modern taksicilik tekeli Uber'le ortaklık kuran Rus devi şimdi de kış şartları için otonom araç geliştirmeleri yapıyor. Toyota Prius otomobilleriyle Rusya banliyölerinde test sürüşleri yapan şirket, kar ve buz gibi mevsim şartlarında sorunsuz bir otonom sürüş hedefliyor.

Bunlar, elbette otonom araçlarının karşılaşacağı en zor şartlar değil. Zira kış için, kar fırtınaları ve tipi, çöl mevsimlerinde ise kum fırtınaları gibi ekstrem durumlar sensörler tarafından tam olarak algılanmayabilir. Ancak bunun yanında Yandex tarafından nu deneyler de otonom araçların kullanım alanlarını genişletmesi açısından oldukça önemli bir konumda bulunuyor.

Zira otonom araçların test edildiği bölgeler şimdiye kadar yol çizgilerinin ve hava şartlarının oldukça uygun olduğu yaz koşullarıydı. Yandex bu anlamda hem kendi ülkesindeki mevsimsel şartlar bağlamında hem de ülkemiz gibi yoğun kış şartlarının olduğu ülkelerde otonom araç gelişimini yönlendirebilir. Rusya devinin şimdiki deneyleri kapsamında otonom araçlar yol şeritleri içerisinde kalabiliyor ve yayaları gördüğünde frenleme yapabiliyor. Bu çalışmaların gelişmesi otonom araçların küreselleşmesi açısından da oldukça önemli olacağa benziyor.