Yandex Sürücüsüz Araç Çalışmaları Yapıyor!

Yandex, kullanımda olan taksi hizmetini, sürücüsüz araçlar kullanarak geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Rusya'nın internet ve arama motoru devi Yandex, üzerinde çalıştıkları sürücüsüz araç ile gövde gösterisi yapıyor. Yandex, Yandex.Taxi hizmeti için ilk defa ürettikleri bu araç ile yazılım testlerini daha kolay gerçekleştirmeyi planlıyor.

Firmanın belirttiğine göre bu prototip araçta navigasyon, gps, bilgisayar destekli görüş sistemi ve Yandex.Navigator ve Yandex.Maps hizmetlerinde kullandığı yapay zeka bulunuyor.

Yandex.Taxi'nin Halkla İlişkiler müdürü Vladimir Isaev "Trafik durumlarını, kazaları, hız sınırlarını, kapalı yolları ve bu gibi verileri Yandex.Navigator kullanıcılarından sağlıyoruz." dedi. Ayrıca bilgisayar destekli görüş sistemlerini bir süredir boş park yerleri bulmak ve yol tabelalarını okumak için kullandıklarını ekledi.

Bu bilgisayar destekli görüş sistemi benzer fotoğrafları eşlemeyi veya görseldeki bir yazıyı başka dillere çevirmeyi sağlıyor. Bu daha önce geliştirilen sistemler sayesinde bu teknolojileri otomobillere adapte etmek daha kolay oldu. Yandex'in belirttiğine göre bu araç ve yazılımı tamamen Yandex bünyesinde üretildi.

Ayrıca prototip aracın videosunda fark edeceğiniz üzere Nvidia GTX bir ekran kartı ve Velodyne LiDAR sürücüsüz araç sensörü kullanılmakta. Yandex'in belirttiğine göre kendi ürettikleri sistemleri kullansalar da tüketicilerin de ulaşabildiği cihazlara yer veriyorlar. Fakat son bir söylentiye göre Yandex şimdiden üretici firmalar ile kendi cihazlarını üretmek için konuşmaya başlamış.

Videodaki araç henüz gerçek sokaklarda çalışmıyor. Yandex'in bildirdiğine göre halka açık alanlarda da test yapmaya önümüzdeki yıl itibariyle başlayacaklar. Şimdilik bu sistemlerin kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil. Isaev'e göre gelecekte araç üreticileriyle birlikte yapacakları çalışmalar sonrasında sürücüsüz araç sistemlerini kullanıma sunabilirler.