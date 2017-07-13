Yandex ve Uber Ortak Olarak Yeni Şirket Kuruyor!

Yandex ile Uber, ortaklıklarını kullanarak yeni bir şirket kuruyor. Yeni ortaklık ise Uber'in zaten alışık olduğu düzen üzerine kurulu olacak.

Üç buçuk yıl önce Uber, Moskova'da sürüş hizmetlerini başlattı. Onların hizmet şimdi Rusya'da toplam 16 büyük şehirde faaliyet göstermektedir. Rusya'da ve birkaç ülkede, hem Yandex hem de Uber'e ait yeni ortak bir şirkete ev sahipliği yapılacak.

Ayrıca bu anlaşma UberEATS'i de içerecek. Uber, bu gıda dağıtım hizmetini, yeni şirketin var olacağı altı ülkenin tamamında işletecek.

Uber, yeni şirkete 225 milyon dolar yatırım yapacak ve şirketin yüzde 36,6'sına sahip olacak. Aynı zamanda, Yandex 100 milyon dolara katkıda bulunacak ve şirketin yüzde 59,3'üne sahip olacak. Kalan yüzdelik pay ise dağıtılacak.

Marka ismi açısından ise Uber ve Yandex'in ortak kararıyla yeni bir isim oluşturulacak. Üstelik yapılan açıklamada, "Yakın gelecekte Uber ve Yandex markaları ve binici uygulamaları çalışmaya devam edecek, sonrasında ise sürücü uygulamaları entegre olacak" denildi.