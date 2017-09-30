Yanı Başınızda bir Nükleer Bomba Patlasa Ne Olur?

İçinde bulunduğumuz günler soğuk savaş dönemi kadar olmasa da hala nükleer savaş tehdidini barındırıyor. Peki bir bombanın ne kadar etkili olduğu hakkında yeterince bilgiye sahip misiniz?

Size en yakın şehirde 150 kilotonluk bir nükleer bomba patlasa ne olur? "Çok insan ölürdü" cevabını veriyorsanız yalnız değilsiniz, ancak bu yeterli değil.

NuclearSecrecy.org'un kurucusu Alex Wellerstein, insanların her gün ana sayfalarında gördükleri nükleer bombaların bir şehre ve yaşayanlarına neler yapabileceğine dair yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşünüyor. Bu sebeple oturup geliştirdiği uygulama Nukemap, bir nükleer bomba simülasyonu ortaya çıkarıyor.

"İnsanların bir kısmı nükleer patlamaların dünya üzerindeki her şeyi yok ettiğini düşünürken bir kısmı ise normal bombalardan farkları olmadığını düşünüyor. Gerçek ise ikisinin arasında yer alıyor." diyen Wellerstein, uygulamasında bir nükleer bomba ortaya çıkarıyor ve kullanıcının arzuladığı noktaya indiriyor. Bu noktada gerçekleşen patlamanın alev topu, basınçlı hava alanı, radyasyon bölgesi ve daha fazlasını Google Haritalar üzerinde gösteriyor. Uygulama ön ayarlı olarak tarihi patlamaları ve daha güncel olaylar, örneğin Kuzey Kore nükleer denemelerini veya Tsar bombasını gösterebiliyor. Tsar bileceğiniz üzere şimdiye kadar tetiklenmiş en güçlü nükleer silah.

Orjinal olarak 2012 yılında piyasaya çıkan uygulama, bu ay versiyon 2.5 olarak yeni bir güncelleme aldı ve kendini geliştirdi. Kullanıcılar şimdiye kadar 124 milyondan daha fazla patlama simülasyonunu harita üzerinde gördü.

Uygulamaya kısa bir giriş yapacak olursak; ilk iş bomba seçmek oluyor. Bombanın seçilmesinin ardından yine uygulama içerisinde yer alan füze menzilini tahmin eden uygulama ile nerelere ulaştırabileceğimizi görüyoruz. Örnek olarak Kuzey Kore'nın son nükleer denemesinin 150 kiloton civarı bir güce sahip olduğu düşünülüyor. Adı Hwasong 14 olan kıtalararası nükleer füze, Kuzey Kore'den ABD'nin San Francisco şehrini vurabilecek menzile sahip.

Bu füzenin 150 kilotonluk gücünden ötürü havada patlatılmasının daha muhtemel olduğunu gösteren uygulama, şehrin üzerinde 1.7 km irtifada füzeyi tetikleyerek simülasyonu oluşturuyor. Patlama eğer yerde gerçekleşirse toprak enerjini büyük kısmını emiyor ve patlamanın verdiği zarar azalıyor.

Uygulama daha sonrasında, bombanın etki alanlarını bölümlendirerek farklı renklerde sergiliyor. Bu renklerden sarı olan ateş topunu gösteriyor. Bu alanda yer alan binalar, objeler ve insanlar çok yüksek sıcaklıklar sebebiyle yanıyor. Yeşil alan radyasyon bölgesini, bu alandaki insanlar ise çok yüksek dozdaki radyasyon sebebiyle 2 dakika ile 24 saat içerisinde akut radyasyon zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Ardından gelen şok dalgası, binaları yıkıp kulak zarlarını patlatabilecek kadar güçlü bir şekilde geliyor. En son olarak yer alan termal radyasyon, yani yüksek dozdaki ultraviyole ışın alanı, bombayı gören her yeri anında etkiliyor ve acı vermiyor. Acı vermemesinin nedeni derinin altındaki sinir hücrelerini de yakarak öldürmesi. 3. dereceden yanıklar oluşturan ve sinirleri öldüren bu radyasyon sakatlığa neden oluyor ve bazı durumlarda organların ampüte edilmesini gerekli kılıyor. Alt tarafta eğer 100 megatonluk bir nükleer bomba İstanbul'un göbeğinde patlarsa nereleri etkileyeceğini ve kaç kişiyi öldürüp kaç kişiyi yaralayacağını gösteren görsel bulunuyor.

Bir de aynı bombayı İzmir'e atarsak ne oluyormuş ona bakalım.

Buradaki linkten web uygulamasına giriş yaparak siz de bomba patlatabilir, etkilerini görebilirsiniz.