Ankara’da Ele Geçirilen Madde Kaliforniyum Değilmiş!

19 Mart’ta Ankara’da ele geçirildiği söylenen, 70 milyon dolar değerinde olduğu bilgisi verilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan incelemeler, söz konusu maddenin nükleer özellikler taşımadığını ve radyoaktif olmak yerine organik olduğunu ortaya çıkarttı.

Kaliforniyum, dünya üzerindeki en değerli ve oldukça nadir nükleer enerji kaynaklarından birisi olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bulunan maddelerin ise 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi oldukları iddia edilmişti. Ardından bulguyla ilişkisi olan 4 kişi göz altına alınmış, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları devreye girmişlerdi.

Madde ile ilgili incelemeler tamamlandı. TAEK tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, madde nükleer bir özellik taşımıyor:

“19.03.2018 tarihinde Basın-Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil dedektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.”

Maddeden alınan numuneler, TAEK’in imkanlarının daha kapsamlı olduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi’ne götürüldü. İlk testler sonucunda maddenin “poly-sodium 4-styrenesulfonate” olduğu tespit edildi. Söz konusu maddenin organik bir bileşen olduğu ve nükleer ya da radyoaktif özellik taşımadığı belirtildi.

TAEK, maddenin incelemelerine devam ediyor ve duruma ilişkin emniyet güçlerini de sürekli olarak bilgilendiriyor.