Ünlü yazar Mahir Ünsal Eriş'ten çoğumuzun kulağına küpe olacak nitelikte şahane flood.

"Dünya Bu Kadar", "Olduğu Kadar Güzeldik", "Benim Adım Feridun" ve "Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde" adlı kitapların yazarı olan genç yazar Mahir Ünsal Eriş, Twitter'da amme hizmeti gibi şahane bir flood paylaştı.

Son günlerde Twitter'dan paylaşılan flood'lar ciddi ilgi görmekte. Özellikle enteresan, bir o kadar da eğlenceli olan flood'lar ile sosyal medyada mutlaka karşılaşmışsınızdır. Fakat Eriş'in paylaştığı flood, bu kez tamamen bilgilendirme amaçlı.

Başta teknolojiden kaynaklı olarak pek çok yabancı sözcüğün dahil olduğu Tükçe, aynı zamanda okuma alışkanlığımızın düşük seviyelerde olması sebebiyle de sürekli olrak yanlış kullanılmakta. Bunun pek çok örneğini sosyal medyada da sık sık görüyoruz (hala "herkes"i "herkez" şeklinde yazanlar mevcut mesela). İşte Ünsal Eriş de bu durumdan oldukça sıkılmış olacak ki, özellikle yazarken sıkça hata yaptığımız kelimeleri, asıl anlamları ve o kelimeler yerine asıl kullanmamız gereken kelimeleri örneklerle sunduğu oldukça güzel bir flood paylaşmış.