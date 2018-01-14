Yanlış Nükleer Saldırı Uyarısı Hawai'de Paniğe Yol Açtı

İkinci dünya savaşından kalma uyarı sistemleri kullanılan Hawai'de tatbikat amaçlı olarak gönderilen nükleer füze saldırısı uyarısı , halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Cumartesi günü Hawaii’deki cep telefonlarına bir mesaj gönderildi: “Hawai’ye yönelik balistik füze tehdidi var. Hemen bir sığınağa girin. Bu bir tatbikat değildir.” Mesaj sonrasında halk arasında kısa süreli bir panik oluştu. İnsanlar Amerika’nın bir bölümünün nükleer savaş başlıklı bir füze tarafından yok edilmek üzere olduğunu düşünmeye başlamışlardı.

Aynı zamanda yetkililer de Hawai televizyonlarında açıklama yaparak durumu daha da vahim hale getirdiler. Yerel halktan yapmakta oldukları işleri bırakıp hemen tedbir almalarını, araçlarını yol üzerinden çekerek bir sığınak bulmalarını söyleyen yetkililer, endişenin daha da yayılmasına neden oldular.

"Hawai'deyim ve az önce bu mesajı aldım."

Fakat kısa bir süre bunun yanlış uyarı mesajı olduğu anlaşıldı. Birkaç dakika sonra açıklama yapan Hawaii valisi Tulsi Gabbard Twitter’da yazdığı mesajla bunun yanlış bir alarm olduğunu, yetkililerle şahsen görüştüğünü ve Hawai’ye yönelik an itibariyle herhangi bir tehdidin bulunmadığını teyid ettiğini bildirdi. Buzz News muhabiri Amber Jamieson, Hawai Acil Yardım Yönetim Kurumu’ndan bir görevlinin kendisini konuyla ilgili olarak bilgilendirerek mesajın tatbikat amaçlı olarak gönderildiğini, hatta bu amaçla ikinci bir mesajın daha gönderilmek üzere olduğunu söylediğini bildirdi.

Hawaili yetkililer Başkan Trump’la Kuzey Kore arasında devam eden nükleer savaş tehdidinin beraberinde getirdiği gerilim nedeniyle halkı anlık nükleer saldırı tehlikesine karşı uyarmak için tasarlanan eski uyarı sistemlerini tekrar devreye soktular son aylarda. Washington Post’un haberine göre uzmanlar, bu tip bir nükleer saldırı sonrasında Hawai nüfusunun yüzde doksanının hayatta kalmayı başarabileceklerini belirtiyorlar ama, şu an itibariyle eyalete nükleer sığınak bulunmuyor ve bu tip tehditle karşı karşıya kalacak halkın bir yere sığınması için ortalama 12-15 dakikaya ihtiyaç duyuyor.