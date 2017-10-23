Yanlış Tercüme Edilen Facebook Paylaşımı, Alarm Verdirdi

İsrail güvenlik ekipleri, Facebook paylaşımı hatalı tercüme edildiği gerekçesiyle Filistinli bir adamı gözaltına aldı.

Facebook hesabından Arapça ‘günaydın’ yazan bir kişinin paylaşımının İbranice’ye ‘saldır onlara’ ifadesiyle tercüme edilmesi ve bu paylaşımı kendisini bir buldozerin yanında gösteren fotoğrafla yapması, İsrail’de güvenlik alarmının verilmesine sebep oldu. Olay, polis yetkililerinin yerel medyaya yaptığı açıklama ile olay doğrulanmış olsa da hatalarının fark eden yetkililer, söz konusu inşaat işçisinin serbest bırakıldığını duyurdular.

İsrail’de yayınlanan The Time gazetesinde yer alan haberde, Arapça’da yer alan ‘herkese günaydın’ ifadesiyle ‘onlara zarar verin’ ifadelerinin arasında, yalnızca bir harf farkının olduğu aktarıldı. Arapça bilmeyen polis memurlarının söz konusu paylaşımı, Facebook’un otomatik çeviri hizmetini kullanarak çevirdiği bildirildi.

Google Translate, 2016 yılında Rusya Federasyonu’nu Mordor olarak çevirmişti. Yüzüklerin Efendisi serisindeki halklardan olan Elf’lerin diliyle Mordor, ‘karanlık ülke’ anlamına geliyor. Google ise bunun bir çeviri hatası olduğunu ve bunun düzeltildiğini açıklamıştı.