Rusya tarafından düzenlenen Zapad 2017 tatbikatında bir savaş helikopteri, yanlışlıkla sivillere ateş açarak iki kişiyi yaraladı.

Rusya, ülkenin batı sınırında düzenlediği tatbikatta yanlışlıkla sivil halkı vurdu. 13 bin askerin katıldığı Zapad 2017 tatbikatında, saldırı helikopteri yanlışlıkla park halindeki araçlara roket fırlattı.

18 Eylül’de gerçekleşen olayın yer aldığı video görüntüleri, kısa sürede tüm dünyada viral oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, helikopterin ateşleme sisteminin yanlışlıkla hedefe kitlendiğini ancak yaralıların olmadığını belirtti. Bu açıklamalara rağmen videoda yer alan görüntüler aynı şeyleri söylemiyordu.

Videoda bir adamın yalnızca birkaç metre ötesinde patlama olduğunu görüyoruz. Ardından patlamanın etkisiyle savrulan adamla birlikte bir kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın açıklamasına göre tatbikat tamamiyle savunma gücünü artırmak amaçlı yapıldı, ancak konumu ve tarzından dolayı Rusya’nın Batı’ya karşı olası mücadelede nasıl başarılar elde edeceğini görmek için yapılmış bir tatbikat olduğu düşünülüyor. Kazada ölen bir kimsenin olmaması sevindirici bir durum, umarım yaralılar da kısa sürede bu olayın üstesinden gelerek hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler.