Yanlışlıkla Gönderilen Acil Durum Mesajı Paniğe Sebep Oldu!

Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşanan olayda halk telefonlara gelen acil durum mesajından sonra paniğe kapılarak 911'i aramaya başladı.

Özellikle büyük afetler ya da halkı riske atabilecek durumlarda toplu halde atılmak üzere hazırlanan acil durum mesajları var. Ülkemizde de 2013 senesinden itibaren kullanılmasına karar verilen bu acil durum mesajları, Amerika'nın Oregon eyaletinde büyük bir paniğe sebep oldu. Eyaletin Marion bölgesinde halk akşam saatlerinde bir mesaj aldı.

'Acil Durum; Bu bölgede 23:28'e kadar acil durum var. Eylem için hazır olun'

Otomatik olarak gelen ve kaynağı ya da göndericisi olmayan bu mesaj, aslında çok da anlamlı görünmüyor. Acil durumun ne olduğuna dair bir bilgi de vermeyen mesaj, anlamsız ve ürkütücü duruyor. Mesajı alan kitle de doğal olarak paniğe kapılmış ve 911'i aramaya başlamış. Ancak gelen cevap 'ortada bir sorun olmadığı, mesajın yanlış atıldığı' olmuş.

Mesaj aslında bölgenin su şebekesinde yaşanan bir aksaklığa dair uyarı niteliğinde atılacakken, neden kaynaklandığı bilinmeyen bir hata sonucu 'acil durum' şeklinde atılmış.

Aslında olayda, bölgenin içme suyu şebekesinde bazı bakteriler tespit edilerek, halk bu konuda bilgilendirilmek isteniyor. Yetkililer de özünde, yukarıda görülen '6 yaşından küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için içme suyu önerisi' şeklinde bir mesaj atacakken, işler biraz karışmış. Olay meydana gelip halk 911'i aramaya başlayınca, yaşanan yoğunluk sonrası açıklama yapılarak halkın içi rahatlatılmış.

Sonrasında ise karışıklık ve paniğe sebep olan bu hata için özür dilenerek gelecekte benzer bir durum yaşanmaması için önlemler alındığı yönünde bir açıklamada bulunulmuş.