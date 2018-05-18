İyisiyle kötüsüyle bir sosyal medya bölünmesini de arkamızda bırakmaya hazırlanırken, bir öncekinden çok daha enteresan bir ses kaydı daha ortaya çıktı.

Bu sefer ortaya çıkan ses kaydı diğerine göre oldukça farklı: Nitekim Laurel veya Yanny'i hiç duyamayanlar da vardı, burada ise tüm olay beyninizde bitiyor. 'Brainstorm' veya 'Green Needle' kelimelerinden hangisini duymak için beyninizi şartlandırırsanız, o kelimeyi duyuyorsunuz.

Son günlerde sosyal medyayı sallayan ses kaydından sonra, bugün Reddit kullanıcılarından birinin paylaştığı bu ses kaydıyla yeniden bir hengameye doğru yol alıyoruz. Bunun ana dille alakalı bir olayı olabilir; nitekim aklımdan yeşil bir iğne de geçirsem, beyin fırtınası yapan birini de canlandırsam hiçbir şekilde 'Green Needle' haricinde bir şey duyamadım şahsen.

Reddit sayfasında konuyla ilgili şu an en beğenilen yorumlardan ikisi şunlar: "Green Storm duyuyorum." ve "Brain Needle" duyuyorum. Sizler de bizlerle duyduğunuz şeyi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bakalım bu sefer ki ses kaydının sonu nereye varacak?