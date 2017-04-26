Yapay Ana Rahminde Kuzular Yetiştirildi: Sırada İnsanlar Var

Erken doğum sonucunda düşük yaşam riskini ortadan kaldıracak çalışma, kuzu denekler üzerinde oldukça başarılı oldu. Anne karnındaki gelişimlerine tamamen yapay bir rahimde devam eden kuzular, oldukça sağlıklı olarak "doğdular".

Araştırmacılar, prematüre bebeklerin hayatını sürdürmeleri için yapay bir rahim geliştirdiler. O rahim ise ilk hayvan testlerinde başarılı oldu ve bu ilerleme, dünyadaki milyonlarca prematüre bebeğin hayatını kökten değiştirebilir.

Tüpler ve sıvılar içeren büyük boy plastik torbalar gibi görünen şeffaf ana karınlarından söz ediyoruz. Söz konusu harici rahim sekiz tane kuzuyu tıpkı anne karnındaki gibi yetiştirmeyi başardı. Büyüme sırasında kuzuların beyinleri, akciğerleri ve diğer hayati organları normal bir şekilde gelişti, üstelik yünleri bile sonradan oluştular. Hatta hareket ettiler ve tekmelediler. Bu deneyden çıkan birkaç kuzu şimdi yetişkinlik safasında sağlık birer canlı!

Philadelphia Çocuk Hastanesi ekibi sonunda bu teknolojiyi insanlar üzerinde kullanmayı amaçlıyor. Bir bebeğin ortalama gebelik süresi 40 haftadır ve yalnızca ABD'de, her yıl 26 haftanın daha genç yaşta doğan 30 binden fazla bebek var. 22-23 hafta arasında doğanlar sadece yüzde 50 hayatta kalma şansına sahip ve bu da, bebeklere tüm tıbbi tedavileri desteklemekle ancak mümkün oluyor. Pramatüre olma durumu yeni doğan bebeklerin en büyük hayati riskini oluşturuyor.

Peki bu Biobags sistemi nasıl çalışıyor?

Kuzular, insan bebekleri için 23 haftaya eşit olan sezeryanla çıkarıldıktan sonra yapay rahimlere yerleştirildi(Bir kuzu kabaca 100 anne karnında doğumu bekler). Kuzular rahimde erken vakitte alındılar ve daha sonra göbek kordonu aracılığıyla bir gaz alışverişi cihazına bağlandılar; kanlarına oksijen ve gerekli besin maddeleri hala rahimdeymiş gibi verildi.

Çalışma için "Erken doğan bebeklerin gaz alışverişi, akciğerlerinin yapısal ve fonksiyonel bozukluğunu, solunum yetmezliğini ortadan kaldıracak sistem” olarak bahsediliyor.

Kuzular, büyümeyi teşvik etmek için kimyasallar içeren özel bir amniotik sıvı takviyesi alıyorlar. Bu sıcaklık kontrollü torbalar içindeki kuzular, kesinlikle anne karnındaki gibi büyümeye devam ediyorlar.

Bununla birlikte, araştırma ekibi harici rahmin annenin yerini alamadığına dikkat çekiyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde cerrah olan Alan Flake şöyle söylüyor "Bir embriyo alıp erken gelişme süreci boyunca, kritik bir unsur olmaksızın makinemize koyabildiğinizi düşünmek için eksiksiz bilim kurgu ortamına ihtiyacımız var”. Flake, Biobag’ların rahim ve dünya arasında önemli köprü görevi gördüğünü, özellikle de 23 ila 28 hafta arasındaki prematüre bebeklerin hayatını kurtarmak için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Hiçbir anne Biobag'a ihtiyaç duymak istemese de, bu teknoloji genel olarak daha iyi ön bakım konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, erken doğanlara hayatta kalabilmeleri için şans vermek muhteşem bir gelişme olacaktır.