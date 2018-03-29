Astronominin en büyük zorluklarından birisi olan, sonsuz evreni gözlemleme süreci yapay zekanın gelişmesiyle birlikte daha kolay bir hal aldı. Yapay zeka, astronomi bilimine dahil olmasından bu yana Ay'da 6.000 kriterin keşfedilmesine yardımcı oldu.

Kullandığımız cep telefonlarının kamerasından, otonom araçlara kadar onlarca teknolojik ürün yapay zeka tarafından destekleniyor. Bunun yanı sıra yapay zeka, tıp gibi daha insan hayatının ve geleceğinin işlendiği bilim dallarında da kendisini gösteriyor. Son olarak astronomi bilimine de entegre olan bu sistem büyük miktarda verinin saklanması için mükemmel seviyede bulunuyor. Bilim insanları tarafından yapılan bir açıklama da bunu kanıtlar nitelikte; astronomlar bu ay, Ay'da 6.000 yeni krater bulmak için yapay zeka kullandıklarını açıkladılar.

Ay'da bu kadar krater olmasının sebebi, tahmin edeceğiniz gibi asteroitler ve göktaşlarının yoğun etkisi. Herhangi bir atmosferi olmayan Ay, bu nesnelerin 'saldırılarına' karşı oldukça savunmasız halde bulunuyor. Bunun yanı sıra Ay'da hava olmadığı için kraterler herhangi bir erozyona uğramıyor. Sonuç olarak Ay, bildiğimiz çukurlu bir halde öylece duruyor, dönüyor.

Öte yandan bu kraterleri bulmak için yapay zeka oldukça önemli bir yer tutuyor. Zira, sayıları oldukça fazla olan bu çukur yapıları bulmak büyük bir emek istiyor ve makine öğrenimi bu emeği basit bir hale indirgiyor. Bu sayede gökbilimciler, daha zorlayıcı araştırmalara zaman ayırabiliyorlar. Ayrıca, Ay'ın kraterleri hakkında ne kadar çok şey biliyorsak, Güneş Sistemimizin tarihçesi ve oluşumu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabiliriz.

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte mesleklerin, onların ele geçeceğine dair birçok söylenti bulunuyor ki siz de bu tip haberleri çeşitli platformlarda sıkça görmüşsünüzdür. Bu haberlerin neredeyse hiçbirinde yapay zekaların astronomların mesleklerini ele geçireceği yazmaz. Sizce bu haber astronom mesleğinin tehlikede olduğunun göstergesi olabilir mi?