ABD’nin üst düzey avukatları, bazı hukuki anlaşmalardaki hataları bulmak için yapay zeka yazılımıyla mücadele etti. Özel olarak geliştirilen yazılım, avukatları kendi yaptıkları işte saf dışı bırakarak daha hızlı ve daha iyi sonuç verdi.

Pilotluk, cerrahlık, fabrika işçiliği gibi mesleklerin artık yapay zekalar tarafından ele geçirileceğini duymuşsunuzdur. Endüstriyel devrimin bir sonraki aşaması olan bu adımdan sonra geriye kalan sosyal bilimlere ilişkin meslekler göze daha çok çarpıyor. İnsanlar haliyle bu alana doğru yöneliyorlar.

Ancak aynı son, yapay zekaların robotik karar alma mekanizmalarıyla baş edemeyeceklerini düşündüğünüz meslekler için de geçerli. Örneğin: Avukatlık. Evet, yanlış okumadınız.

Bir yapay zeka araştırma şirketi olan LawGeex tarafından başlatılan çalışmaya Stanford Üniversitesi Duke Hukuk Fakültesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden hukuk profesörleri dahil oldular. Yasal sözleşmeleri değerlendirmek üzere eğitilmiş bir yapay zeka yazılımı ise bu Voltran niteliğinde birlikteliğin ilk projesi oldu. Yazılımın ilk hedefiyse 20 deneyimli avukatı alt etmekti.

İnsan avukatlar, sözleşmeleri gözden geçirdiler ve 30 hukuki sorunun tespiti için 4 saat harcadılar. %85 oranında doğruluk payına ulaşan insanlar, yapay zekanın %95’lik doğruluk başarısı karşısında boyun eğmek zorunda kaldılar. Üstelik insanların 4 saatlik uğraşı karşılığında yalnızca 26 dakikada bütün işlemleri tamamladı.

Avukatlar söz konusu yazılımın çoğu standart prosedürü tek başına üstlenebileceği konusunda hem fikirler. Ancak onlara göre bu, şimdilik avukatlık mesleğinin sonu değil. Sadece işlerini daha hızlı yapmalarını sağlayacak önemli bir avantaj veriyor. Profesör Erika Buell “Yapay zeka bir sözleşmenin ilk incelemesini yaparsa avukatlar, diğer müşterek danışmanlık ve önemli davaları için zaman kazanabilirler” açıklamasında bulundu.

İnsan avukatların yerlerini tamamen yapay zekaya bırakmalarına henüz vakit var. Ancak yazılımların kısa sürede pek çok görevi insanlardan daha hızlı yapmaları ciddi bir ilerleme.