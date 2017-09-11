AI, Super Mario'yu İzleyerek Oyunu Baştan Yapmayı Öğrendi!

Her gün daha fazla gelişen yapay zeka, Super Mario Bros oyununu yalnızca izleyerek oyunun motorunu çözdü.

Yapay zekalar, son birkaç yıl içerisinde inanılmaz boyutlarda gelişme kaydettiler. Bunların en büyük örneği, belki de küçüklüğümüzün en büyük kahramanı Super Mario’u öğrenmiş olması. AI(yapay zeka), bir başkasının Super Mario Bros oynamasını izleyerek Mario’nun nasıl oynandığını öğrendi.

Georgia Teknoloji Enstitüsünden bir grup araştırmacı farklı bir şey deniyor; video oyunlarının nasıl çalıştığını öğrenmek için AI kullanıyorlar. Bu durumu daha iyi açıklamak gerekirse, ekip yapay zekaya oyunu izleterek bu oyunun oyun motorunu çözmeyi başarıyor. Super Mario Bros’da denenen bu olayda hiçbir şekilde kodlara erişimi olmayan bir yapay zeka, piksellere bakarak oyun motorunu çözdü.

Araştırmacıların açıklamalarına göre yapay zeka oyun hakkında sıfırdan her şeyi öğrenmiyor. İlk başta uygulamanın iki önemli bilgi kümesi sağlanıyor. Birincisi, oyundaki tüm sprite’ları içeren görsel bir sözlük; ikincisi, gördüklerini analiz etmek için kullandığı nesnelerin konumu ve hızı gibi bir dizi temel kavram.

Videonun her karesini birer birer toplayarak bunları ayrıştıran bu yeni sistem, öğrenmeye devam ettikçe kendi Mario bölümlerini yazabiliyor. Zamanla tüm kuralların farkına vararak mantıklı bir düzen oluşturan yapay zeka, şu an için yalnızca 2D sistemler için bunu gerçekleştirebiliyor. Bu bilgiyi 3D oyunlarda çözebilmesi için daha gelişmiş bir makine öğrenimine ve sistemine ihtiyaç var.

Gelecekte bütün orijinal içerikler yapay zekalar tarafından kopyalanarak üzerine kendi içerikleri yazılabilecek. Bu da oyun sektörünün çok farklı alanlarda gelişeceği anlamına geliyor. Belki de gelecekte her oyuncu kendi hikayesini yazan yapay zeka destekli oyunlara sahip olacak. Ekip Super Mario Bros’un ardından şu anda Mega Man üzerine yoğunlaşmış durumda.