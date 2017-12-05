Yapay Zeka Bitcoin'i Elon Musk'ın İcat Etmediğini Kanıtladı

Emma isimli, yazı tanımlama üzerine geliştirilmiş bir yapay zeka, Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun Elon Musk olmadığını kanıtladı.

Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto, özellikle de sıkı takipçilerimizin ve kripto paralarla ilgili haberleri takip edenlerin de iyi bildiği gibi, kimliği gizli bir şahıs. Bitcoin'i icat ettiği günden bugüne Satoshi Nakamoto'nun bir çok kişi olduğu iddia edildi. Son dönemlerde ise Elon Musk bu iddiaların merkezindeydi. Attığı Twitter gönderisiyle Elon Musk, kendisinin Satoshi Nakamoto olmadığını söylese de bir çok insan yalan söylediğini düşünüyordu.

Unicheck isimli, yazı doğrulama şirketinin geliştirdiği yapay zeka Emma ise, yazıları birbiriyle karşılaştırıp, intihal durumları ve yazar tanımlamaları üzerine geliştirilen bir yapay zeka. Şirket bir süredir de bu yapay zekayı, yazı eşleştirecek kadar geliştirmiş durumda. Elon Musk'ın, Satoshi Nakamoto olup olmadığına ilişkin iddiaları da, iki isme ait makaleleri karşılaştırarak doğrulamayı düşünen şirket yetkilileri bunu uygulamışlar da.

"Yapay zeka ücretsiz bir şekilde buradaki bağlantı üzerinden kullanıma sunuluyor. Ancak siteye kayıt yaptırmanız gerekiyor."

Elon Musk'a ait olan "Making Humans A Multi-Planetary Species" yani "İnsanları Multi-Gezegensel Varlıklar Haline Getirmek" adlı makale ile Satoshi Nakamoto'ya ait olan Bitcoin'in ne olduğuna ilişkin ayrıntılı makale, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"i Emma üzerinde karşılaştıran şirket, yapay zekanın bulduğu sonuç ile birlikte Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto olmadığını da doğrulamış oldu.

Tabii ki, Elon Musk'ın yazdığı makalenin, Space X'den bilim adamlarıyla birlikte yazdığını da unutmamak lazım. Yani hala Satoshi Nakamoto, Elon Musk olabilir. Ayrıca Bitcoin ile ilgili makalenin de yine başka bir ekip ile birlikte yazılmış olma ihtimali var. Yani burada ihtimaller biraz muğlak. Ancak yine de görünüşe göre Satoshi Nakamoto, Elon Musk değil ve muhtemelen Satoshi Nakamoto kendini gün yüzüne çıkarmaya karar verene dek bunu bilemeyeceğiz.