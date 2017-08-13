Uyku Bozukluğunu Çözmek için Yapay Zeka Kullanılacak

Uyku bozukluğunu tespit etmek ve çözmek için eve radyo dalgaları yayan yapay zeka destekli cihazlar geliyor.

ABD'de yaklaşık 50 milyon kişi uyku bozukluğu çekiyor. Hekimler bu uyku bozukluğunun teşhis edilmesi için hastaların geceleri elektrotlara ve sensörlere bağlanan bir uyku laboratuvarında geçirmelerini istiyorlar ancak bu durum sıkıcı ve sinir bozucu olabilir.

MIT araştırmaları sayesinde artık hastaların kendi evlerindeyken uyku düzeni kontrol edilebilecek. Dizüstü bilgisayar büyüklüğünde bu cihaz, radyo dalgalarıyla uyuyan kişinin uyku düzenini anlayabilir. Bu cihazlar sayesinde birkaç haftalık incelemeler sonucunda sonuçlara erişilebilir. Bu cihazlar ayrıca uyku bozukluğu teşhisinin yanısıra Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, epilepsi ve depresyon gibi hastalıkların uyku kalitesini nasıl etkilediğini anlamak için de kullanabilir.

MIT'de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri profesörü olan Dina Katabi, "Bu cihazları kendi yatak odanıza koyarak ilaçların etkisini ve hastalıkların uzun vadeli ilerlemesini görebilirsiniz." dedi.

Araştırmacılar sistemi, 100 gecenden fazla, uykudaki 25 gönüllü üzerinde test ettiler. Sonuçlar ise yüzde 80'lik bir oranla doğruydu. Üstelik bu sistem 9 Ağustos'ta Makine Öğrenimi üzerine yapılan uluslararası konferansta sunuldu. Ayrıca cihazların sahip oldukları derin sinir ağı algoritması, gönderilen ve gelen sinyaller üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sonuçları çıkarabiliyor.