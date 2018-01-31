Yapay Zeka İle Üretilen Sahte Pornolara İlk Yaptırım Geldi!

Reddit'te "deepfakes" isimli kullanıcının ürettiği FakeApp ile üretilen ve yapay zeka destekli ünlülerin sahte pornolarına ilişkin ilk yaptırım GfyCat tarafından geldi.

Bir süredir yapay zekanın internet trolleri tarafından oldukça ilginç bir sebeple kullandığını, muhtemelen sıkı takipçilerimiz biliyorlardır. Reddit'te "deepfakes" kullanıcı adlı bir kişinin ürettiği FakeApp isimli program sayesinde, herhangi bir videodaki yüzü, istediğiniz kişinin yüzüyle oldukça inandırıcı bir şekilde değiştirilmesi, epeydir söz konusu. Bunu biz de dahil bir çok haber sitesi de konuşuyor zaten.

Ancak garip bir şekilde GfyCat isimli gif paylaşma sitesi üzerinden, Reddit'e yüklenen bu epeyce inandırıcı sahte pornolara ilişkin bir yaptırım uygulanamıyordu. Çünkü hem Reddit'te hem de GfyCat'te porno içeriklerin paylaşılması, içerik +18 olarak işaretlendiği sürece yasak değil. Ayrıca paylaşılan görüntüler, ünlülere dair gerçekçıplak görüntüleri içermediği için sorun olmuyordu.

Ancak şimdilik Reddit olmasa da, GfyCat sorumluluk almaya başladı. Deepfakes başlığı altında bu paylaşımları yapan kişilerce farkedilen duruma göre, önce bu yüklenen sahte pornolar birer birer uyarısız kaldırılmaya başlandı. Daha sonra da dün itibariyle GfyCat yetkilileri videoları kaldırdığını ve bundan sonrada neden kaldıracaklarını açıkladıkları bir açıklama yaptılar.

GfyCat'in açık açık bir +18 içerik yasağı olmasa da, kullanıcı sözleşmelerine göre, platform zaten "yasaya uygun olmayan, zarar verici, tehtid edici, taciz edici, zarar verici, şiddet içeren, lekeleyen, vahşi, müstechen, karalayıcı, başkalarının gizliliğini istila eden, ırkçı, etnik ayrımcı veya sakıncalı" buldukları içerikleri kaldırma haklarına sahip. Şirket yetkililerine göre bu sahte pornolar zaten bu tanımlardan büyük bir kısmını bir arada içeriyor.

Kendi kullanıcı sözleşmelerine göre sakıncalı buldukları içerikleri kaldırma hakkına sahip olduklarını belirten GfyCat yetkilisi, "Biz de bu içerikleri sakıncalı bulduk ve aktif olarak platformumuzdan kaldırma kararı aldık" dedi. Şimdilik Reddit tarafı konuyla ilgili sessiz kalsa da, aslında ileride iki platformunda başına epeyce bela olabilecek bu içeriklerle ilgili ilk sorumluluğu da GfyCat bu şekilde almış oldu.

Yani ne olursa olsun, bu içeriklerin üretilmesi engellenemeyecek. Ancak ileride özellikle de bu tip sahte pornoların üretilmesi engellenmedikçe, bir çok ünlü kişinin rahatsız olabileceği videolar ortalarda gezinmeye devam edecek. Son dönemlerde bu videoların sesli versiyonlarının bile yaptığı düşünülürse, sahte pornoların üretilmesi sadece ünlülere ilişkin değil, intikam pornosu üretmek isteyen kötü niyetli insanların oldukça kötü kullanımına sebep olmaya da başlamıştı. Umarız Reddit tarafından da bir çok insanı psikolojik olarak kötü etkileyebilecek içeriklere ilişkin bir yaptırım gelir.