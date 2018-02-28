Yapay Zeka İnsan Beynini Geride Mi Bırakıyor?

Qbert oyununu oynaması öğretilen bilgisayar, insan aklının yapamayacağı bir şekilde oyunu alt etti.

Makine öğrenimi konusunda çalışmalar yapan araştırmacılar, Qbert oyununu oynamak üzere bir makineyi eğitti. Program, bir milyon puana ulaşabilmek için garip bir yol buldu. Anlaşılan yapay zeka, insanların akıl edemeyeceği tekniklerle oyunları alt ediyor.

Yapay zeka ile insan aklının savaşında kim galip gelir, tam net bir bilgimiz yok fakat şunu anlıyoruz ki, makineler oyun oynama konusunda harikalar. Bazı zamanlarda insan aklının üretemeyeceği çözümler üretebiliyorlar.

Örneğin, Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'nden üç araştırmacı, 30 yılı aşkın bir süreden beri sekiz farklı Atari oyun oynamak için geliştirme stratejileri kullanan bir aracı eğitti. Sekiz oyundan biri olan Qbert, bölümler arası bir açığı buldu ve bulunduğu bölümü anında bitirme ve sınırsız puan almanın yolunu buldu. Oyunu hiç oynamamış olsanız bile, yapay zeka oyunu adeta eziyor, bunu videoda görebilirsiniz. Oyunun amacı, her kareyi ziyaret ederek renk değiştirmelerini sağlamak.

Yapay zekanın oyunları çözmek için kullandığı yöntemler inanılmaz. Google'ın AlphaGo'su, dünyanın en iyi Go oyuncusunu yendiğinde, binlerce yıldır kullanılmayan tekniklerin üretildiği anlaşıldı. AlphaGo'nun baş sorumlusu David Silver, "İnsan hareketlerini buldu, denedi ve sonucunda bir şey üretti." dedi. Ayrıca, Qbert çözücüsü yeni yayımlanan bir makaleye göre, AlphaGo Zero'nun takviye öğrenmesinden farklı bir makine-öğrenme tekniği kullanıyor.

Sizce de yapay zeka teknolojisinin gelişmesi etkileyici değil mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.