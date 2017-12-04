Yaşadığımız yüzyılın en büyük buluşu olan yapay zekalar, gün geçtikçe gelişmeye ve geliştikçe mesleklerimizi bir bir elimizden almaya devam ediyor. Peki hangi görevlerin hala insana ihtiyacı var?

Yapay zekalar, geleceğimiz için endişe verici bir şekilde gelişmeye devam ediyorlar. 21. yüzyılın başından bu yana teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki uzmanlar, 2000 öncesinde yaşanan neredeyse 1 asırlık gelişmeyi, son 10 yıla sığdırdığımız görüşündeler.

Yapay zekalar temel olarak birer yazılım oldukları gibi, kendi yeteneklerini kullanabilecekleri donanımlara sahip oldukları zaman birçok alanda işe yarıyorlar. İşlevsellik dolayısı ile sürekli yorulan ve çalışması için fazlasıyla masraf gerektiren insan olgusunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca dikkat ve odaklanma gerektiren cerrahlık ve pilotluk gibi saygın meslekler tükeniyor.

Fakat yapay zekaların insanların mesleklerini elinden alma süreci, üretim aşamasından başladı. Endüstri 4.0 devrimi dediğimiz yeni nesil Sanayi Devrimi, başta otomotiv üreticileri olmak üzere fabrikalarda robotların kullanımına yol açtı. İşçi sayılarında azalma, işsiz sayılarında artış yaşanıyor.

Diğer yandan uzmanlar, milyonlarca insanın işsiz kalmasını önleme konusunda oldukça karamsarlar. Yapay zeka desteği ile üretilen milyonlarca ürün, işsiz ve parasız topluma satılamayacağından, bu temel çelişkinin dev bir ekonomik krize davetiye çıkardığı görüşündeler. Ancak yapay zekanın insanlara hala üstün gelemediği meslekler de var. Onlara bakmadan önce, madalyonun karanlık tarafına göz atalım:

Yapay zekaların kazandığı meslekler:

İnsanların dikkatleri dağılabilir ve biyolojik yapıları gereği her zaman her yeri göremezler. Fakat robotlar böyle değiller, dinlenmeye ihtiyaçları yoktur ve üretimi sürekli hale getirirler.

IBM’in satranç üzerine yazılmış olan ve dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka bilgisayarı Deep Blue, dönemin yenilmez dünya şampiyonu Rus Gary Kasparov’u masa gömmüştü. Bunun ardından Google’ın DeepMind yazılımı, satrançtan daha karmaşık bir strateji oyunu olan Go üzerine uzmanlaştı, içinden doğan Alpha Go Zero, 700 yıllık resmi oyun kayıtlarını 2 haftada analiz etmeyi ve dünya şampiyonlarını yenmeyi başardı.

Yani anlayacağınız yapay zeka tehdidi sadece fiziksel değil, düşünsel meslekler için de gündemde.

Başta söylediğimiz gibi insanın yorgunluğunun, dikkatsizliğinin üretim sürecini olumsuz olarak etkilediği her alanda yapay zeka meslekleri bir bir ele geçiriyor.

Peki yapay zekanın henüz ele geçiremediği meslekler neler?

Yapay zekalar her ne kadar gelişseler de hala insana özgü yargılama yeteneklerini algılayamıyorlar. Örneğin bir karar alma sürecindeki bağlam ve nüans kavramları onlarda bulunmadığından yargı bildirmek konusunda yetersizler. İnsanlar doğru karar almak konusunda hala daha hızlılar.

Algoritmalar tarafından analiz edilecek verileri sıralamak, organize etmek ve temizlemek konusunda insanlar daha iyi performans sergiliyorlar.

Ekonomi giderek daha dijital bir hal alıyor, bu nedenle eleştirel becerileri yüksek insanlar kendilerine daha çok fırsat bulmaya başlayacaklar. Düşünsel yetenekler konusunda ve sosyal bilimlerin bazı alanlarında insanoğlunun hala geleceği var.

Beyaz yaka dediğimiz yöneticilerin sayısı yapay zekalar arttıkça mecburen artmak zorunda kalacak. Çünkü karar alınması ve makineler üzerinde işlem yapılmasını gerektiren onlarca ardıl meslek doğuyor.