Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümeti Zirvesi'nde Sebastian Thurn, yapay zekanın insanları "İnsanüstü İşçiler" haline getireceğini söyledi. Google X ortak kurucusuna göre yapay zeka tekrar eden işlerden kurtulacak, aynı zamanda daha yaratıcı olanları da açığa çıkaracaktır.

Birçoğu için yapay zeka ve insan iş gücü orantılıdır. Bazıları ise yapay zekanın güçleneceğinden ve akıllı makinelerin insan işlerini devralacağından endişeleniyor. Bunun sebebi ise gelir kaynaklarının azalması ve büyük bir sorun olan işsizliğin artmasıdır.

Google X laboratuvarının kurucularından Sebastian Thurn ise endişe edilecek bir durumun olmadığını söylüyor. CNBC’nin haberine göre devam eden Dubai Dünya Hükümeti Zirvesinde bir konuşmada Thurn, yapay zekanın insanları teknoloji yardımı olmadan, daha fazlasını yapabilen “İnsanüstü İşçiler” haline getirebileceğine inandığını söyledi.

Thurn, "Yapay zeka bir araçtır ve yapay zekanın gerçekten yapabileceği şey, tekrarlayan işlerden kurtarmaktır." sözleriyle düşüncesini destekleyecek şekilde konuştu. Bu nedenle yapay zeka ile birlikte çok tekrarlanan işlerin kaybolacağı ve yerini yeni icatlara bırakacağı kaçınılmaz bir gerçek.

Yapay zekanın bizi “insanüstü” seviyesine taşıyacağı fikrini ilk ortaya atan Thurn değildi. Google’ın en iyi mühendislerinden olan Ray Kurzweil, yapay zekanın insanları yerinden kıpırdatmayacağını, ancak onların yerine geçeceğini daha önceden söylemiştir.

Akıllı makinelerin ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde işleri devraldığını göreceğimiz konusunda hemfikiriz. Bazıları, geçişin zaten başladığını söylemekteyse de, bazıları geçişin 2040’lara doğru olacağını düşünüyor.