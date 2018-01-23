Yapay Zeka, İnsanların Ne Zaman Öleceklerini Tahmin Edecek!

Yapay zeka alanında sürekli olarak araştırma ve geliştirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi araştırmacıları, yepyeni bir yapay zeka üzerinde çalışıyorlar.

Yapay zeka konusunda teknolojinin ağır toplarından birbirleriyle pek uyumlu olmasa da sık sık görüşler geliyor. En son Google CEO’su olan Sundar Pichai, yapay zekaların elektrik ve ateşin keşfi kadar önemli olduğunu belirtmişti.

Bu alanda en yoğun çalışmalardan birisini yürüten Stanford Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri bir yapay zekanın hastanede ölümcül hastalık sebebiyle yatan hastaların ne zaman öleceği hakkında bilgi vermesini hedefliyor. Bu vesileyle hastaların son günlerini istedikleri şekilde geçirmeleri sağlanacak.

Stanford Hastanesi ve Lucile Packard Çocuk Hastanesi'nden alınan Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) verilerini inceleyen araştırmacılar, yaklaşık 2 milyon çocuğun ve yetişkin hastanın sağlık geçmişiyle ilgili veriler elde ettiler. Ardından ciddi ya da fazla ciddi olmayan hastalıklara sahip hastaların ölüm oranını tahmin edebilen bir ‘sinir ağır’ sistemi tasarlandı.

Bu sinir ağı hakkında konuşan Stanford araştırmacıları, "Rahatlıkla toplanan ESK (elektronik sağlık kayıtları) verilerinin, hastaları palyatif bakım için izlemeye öncelik veren bir sistem oluşturmak için kullanılabileceğini gösteriyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yapılan son bir araştırmaya göre ABD’de hastaların %80’i hayatlarının son günlerini evlerinde geçirmek istediklerini belirtirken %60’ı ise son nefesini hastanede veriyor.