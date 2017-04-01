Yapay Zeka, İnsanlığın Sonunu Nasıl Getirecek?

Yapay zekalar, muhteşem bir gelişme gibi gözükse bile, dünya düşünürlerine göre kıyamet senaryosu olarak gözüküyor. Nükleer bombalardan bile daha tehlikeli bir proje.

Yapay zekalar konusu çok etik bir soruyu beraberinde getiriyor. Yapay zekalar kendi kuyumuzu kazdığımız bir proje mi? Aralarında Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates ve yüzlerce ünlü bilim insanı ve mühendisin yaptığı açıklamalara göre insanlığın sonu yapay zekalar ile gelecek. Bu konu öylesine büyük bir çelişkiyi beraberinde getiriyor ki, Elon Musk gibi girişimciler, insanoğlunu yapay zekalardan kurtarmak için uzaya koloniler halinde yayılmaya çalışıyor.

Bildiğiniz gibi dün yaptığımız bir haberde Elon Musk’ın yapay zekalara karşı önlemler aldığından bahsetmiştik. Yapay zekalardan korunmak istiyorsak kendimizi geliştirmeliyiz. Bunun içinde insan beyni ile teknolojiyi birleştirmemiz gerekiyor. Anlayacağınız insanlığın kurtulması için insanlığımızı yeni bir boyuta taşıyıp güncelleştirilmemiz gerekiyor. Dünyanın en uzun soluklu dizisi Doctor Who’yu izleyenleriniz bileceklerdir, insanlık gelecekte kendilerini o kadar fazla geliştiriyor ki, sonunda bütün insanlıklarını kaybederek Cyber oluyorlar. Diziye göre sonra gelip insanlığı yok etmeye çalışıyorlar ama bunlar önemli değil. :)

Bir başka iddia ise yapay zekaların şu anda ABD ordusunun elinde olma durumu var. Yapay zekalar sayesinde birçok ülkenin gizli bilgilerine sızabilir ve bilinçli bir şekilde aramalar yapılabilir. Google, Facebook gibi teknoloji firmaları yapay zekalar geliştiriyor. Bu yapay zekaları geliştirmenin programlama algoritmasında ki mantık çok işlevsel bir mantık. Yapay zekaya binlerce kod yazmak yerine, ona kendi kodunu kendisinin yazması öğretiliyor. Örneğin, bir bilgisayarın çalışması için gerekli bileşenleri şematik düzende oluşturulması istendiğinde, yapay zekaya bu şematik bilgiyi vermek yerine, yapay zekanın kendisine bilgiyi verip bu sistemi kendisinin oluşturmasına izin veriliyor. Kısacası programa kod yazmasını söyleyen bir kod yazıp, programın diğer kodları kendisinin yazması sağlanabilir. Bu durum, endüstri alanında son derece popüler aslında. Bu algoritmalara, üretken algoritmalar deniyor.

Gelecekte yapay zekalar dünyayı ele alırlar mı bilmiyorum ancak bu programlara kesinlikle bir arka kapı kodu bırakılması gerekiyor. Gerçi yapay zeka bu kodun farkına varıp yok edebilir. Sanırım önümüzdeki 30 sene içerisinde yapay zekalar hayatımıza girecek ve biz bu zihinleri daha iyi değerlendirebileceğiz.