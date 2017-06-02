Google’ın tarayıcılar ve mobil cihazlar üzerinden kullanılan ofis yazılımları Slaytlar, Formlar, Dökümanlar ve E-Tablolar son sürat gelişmeye devam ediyor. Google E-Tablolar bugün, yapay zeka desteği ile daha zengin bir hale geliyor.

Geçen yıl, makine öğrenimine dayalı olarak "Keşfet" özelliğinin geldiği E-Tablolar, artık verileri otomatik olarak çizelgelere döken bir özelliğe sahip oldu. Ayrıca belirli sorulara yönelik cevaplarınızı da grafik üzerinden kolayca bulmanız sağlanacak.

Google, bu yeni özelliği sayesinde E-Tablolar'dan, Dokümanlar ve Slaytlar'a kopyaladığınız grafikleri yalnızca bir tıklama ile tüm belgeler üzerinde güncellememizi sağlıyor. Kısaca tüm Google ofis yazılımları yapay zeka desteği ile daha senkronize bir hale gelmeye başladı.

Ayrıca yazdırılan belgelerdeki kenar boşluklarını doğru bir şekilde ayarlamak ya da içeriği hizalamak, E-Tablolar üzerinden daha da kaliteli bir deneyim sunmaya başladı.

Google ofis yazılımlarını kullanmak için şuraya tıklamanız yeterli. İnternet olan her yerde hiçbir kurulum gerektirmeden kullanılabilen yazılımlar, daha stabil ve kullanıcı dostu özelliklerle donatılmaya devam ediyor.