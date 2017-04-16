Yapay Zeka Kalp Hastalıkları Riskini Doğru Tahmin Ediyor

İngiltere Nottingham Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, herhangi bir doktor muayenesi olmaksızın kalp krizi veya inme ihtimalinizi öngörebilen bir makine geliştirdi.

Her yıl kalp hastalıkları nedeniyle yaklaşık 20 milyon kişi hayatını kaybediyor. Nottingham Üniversitesi'nden bilim insanları ise American College of Cardiology / American Heart Association (ACC / AHA) iş birliği ile yaş, kolesterol düzeyi ve kan basıncı gibi sekiz farklı faktöre dayanan; hastanın kardiyovasküler riskini tahmin edebilmek adına bir dizi yönerge geliştirerek bir makine üretti. Yapay zeka kişinin kalp hastalıkları riskini ortalama olarak yüzde 72,8 oranında doğru tahmin edebilmekte.

Ekip öncelikle dört farklı bilgisayar öğrenme algoritması oluşturdu, daha sonra sisteme Birleşik Krallık'taki 378.256 hastanın verilerini gönderdi. Sistemin

iç tahmini modellerini oluşturabilmek adına yaklaşık 295.000 kayıt kullanıldı. Kalan hasta kayıtlarını da aleti test etmek ve düzenlemeler için kullandılar. Algoritma sonuçları, yüzde 74.5 ile yüzde 76.4 doğruluk gösterek, AAA/AHA'nın tahminlerinden belirgin şekilde daha iyi performans gösterdi. Stephen Weng ve ekibi, halihazırda son derece doğru tespit yapabilen makineyi daha iyi hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürmekte.

Test seti 83.000 hasta üzerinde kullanılan alet, 355'den fazla hastanın yaşamını kurtarmış gibi görünüyor. Science'la yaptığı söyleşisinde Weng, "Biyolojik sistemlerde çok fazla etkileşim var. İnsan vücudunun gerçeği bu. Bilgisayar bilimi de bu etkileşimleri ortaya çıkarmamızda oldukça büyük bir yardım sağlıyor." dedi.